舊金山日落區住宅爆炸大火 第一時間報警者描述事發瞬間

【KTSF 古琳嘉報導】

週四發生在舊金山日落區的住宅爆炸並導致大火，造成一死兩傷，當局週五繼續在火場勘查，本台找到了週四第一時間報警的目擊者，描述爆炸發生的瞬間，至於起火原因仍在調查中。

週四上午9點多發生爆炸，並起火的房屋，就是位於舊金山日落區22nd Ave 1734號的這間房屋，已經被燒得滿目瘡痍，整個房屋結構受損，連牆壁也被燒得焦黑，火場鑑識人員以及PG&E人員，還有清理人員，週五白天都還在封鎖區工作。

週四消防人員在瓦礫堆下發現一具屍體，使得這場大火導致的一死兩傷，目前死者身分尚未公布。

傷者中一人是在屋內受傷，傷勢嚴重，另一名傷者則是消防人員，受到輕傷送院並在昨晚出院。

認識火場屋主的鄰居吳先生表示，這棟房子是一對夫婦和兩個女兒住，另外還有一名租客，死在火場內的疑似為平常需要拄拐杖的婦人。

報警的目擊者吳先生說：「（那你知道去世的是誰嗎？）他的太太，因為他的太太是亞洲人，好像是中國人（華人），我不清楚或是東南亞的，她是殘障人士，不方便行動的。」

1990年代搬到這裡的吳先生，在這裡已經住了三十年了，七十多歲的他，就住在對面的這棟房子，家裡多處窗戶被震破，他當時親眼目睹了案發的情況，也是第一時間打電話報警的人士。

吳先生說：「我們在這裡跟鄰居的女子討論，因為有一台車停在她的車道上，剛剛想要打電話叫拖車，我拿號碼和她在講話，突然間砰一聲，那個車庫門已經不見了，我見到車庫裡面有火，接著我打911，就大約五分鐘，消防車就來了。」

火勢後來升高至三級大火，除警消人員、地檢官之外，毒品執法局（DEA）和聯邦菸酒與火器炸藥局（ATF）的人員，也加入調查行動。

調查人員仍在試圖拼湊證據，要找出起火原因，週四和週五早上從屋內取走引發火災的一些物件，並收集了鄰居的ring監視錄影畫面，以及附近住戶的說詞。

舊金山消防局隊長Jonathan Baxter說：「這是全面檢查的一部分，我們取出了多個曾著火的物件，這些都是調查人員在調查時需要的。」

而代表日落區的市議員殷嘉立週五也針對火災調查進展做出說明。

殷嘉立說：「我們還在調查起火原因，有懷疑是瓦斯漏氣，不過爆炸的巨大程度，有可能涉及其他因素，所以我們還在查看中。」

至於受影響的居民，已經由緊急管理服務部門協助，殷嘉立透露，下星期會邀請受影響街區居民召開里民大會，聽取住戶的意見和需求。

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