舊金山日落區住宅爆炸大火 第一時間報警者描述事發瞬間

【KTSF 古琳嘉報導】

週四發生在舊金山日落區的住宅爆炸並導致大火,造成一死兩傷,當局週五繼續在火場勘查,本台找到了週四第一時間報警的目擊者,描述爆炸發生的瞬間,至於起火原因仍在調查中。

週四上午9點多發生爆炸,並起火的房屋,就是位於舊金山日落區22nd Ave 1734號的這間房屋,已經被燒得滿目瘡痍,整個房屋結構受損,連牆壁也被燒得焦黑,火場鑑識人員以及PG&E人員,還有清理人員,週五白天都還在封鎖區工作。

週四消防人員在瓦礫堆下發現一具屍體,使得這場大火導致的一死兩傷,目前死者身分尚未公布。

傷者中一人是在屋內受傷,傷勢嚴重,另一名傷者則是消防人員,受到輕傷送院並在昨晚出院。

認識火場屋主的鄰居吳先生表示,這棟房子是一對夫婦和兩個女兒住,另外還有一名租客,死在火場內的疑似為平常需要拄拐杖的婦人。

報警的目擊者吳先生說:「(那你知道去世的是誰嗎?)他的太太,因為他的太太是亞洲人,好像是中國人(華人),我不清楚或是東南亞的,她是殘障人士,不方便行動的。」

1990年代搬到這裡的吳先生,在這裡已經住了三十年了,七十多歲的他,就住在對面的這棟房子,家裡多處窗戶被震破,他當時親眼目睹了案發的情況,也是第一時間打電話報警的人士。

吳先生說:「我們在這裡跟鄰居的女子討論,因為有一台車停在她的車道上,剛剛想要打電話叫拖車,我拿號碼和她在講話,突然間砰一聲,那個車庫門已經不見了,我見到車庫裡面有火,接著我打911,就大約五分鐘,消防車就來了。」

火勢後來升高至三級大火,除警消人員、地檢官之外,毒品執法局(DEA)和聯邦菸酒與火器炸藥局(ATF)的人員,也加入調查行動。

調查人員仍在試圖拼湊證據,要找出起火原因,週四和週五早上從屋內取走引發火災的一些物件,並收集了鄰居的ring監視錄影畫面,以及附近住戶的說詞。

舊金山消防局隊長Jonathan Baxter說:「這是全面檢查的一部分,我們取出了多個曾著火的物件,這些都是調查人員在調查時需要的。」

而代表日落區的市議員殷嘉立週五也針對火災調查進展做出說明。

殷嘉立說:「我們還在調查起火原因,有懷疑是瓦斯漏氣,不過爆炸的巨大程度,有可能涉及其他因素,所以我們還在查看中。」

至於受影響的居民,已經由緊急管理服務部門協助,殷嘉立透露,下星期會邀請受影響街區居民召開里民大會,聽取住戶的意見和需求。

