聯邦機構派員調查舊金山日落區爆炸火災事件（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山（三藩市）日落區如此嚴重的爆炸火災事件如何發生，目前包括聯邦機構，如緝毒局（DEA）及菸酒與火器局（ATF）的人員也都來到現場調查，有民眾就跟媒體表示，火勢在早先時候就從車庫開始延燒。

就在與發生爆炸的房屋緊鄰的這棟綠色房屋，裡面的玻璃統統被炸碎，屋主Karen Lei想起早上的情景還是心有餘悸。

Lei說：「我聽到巨響並被推離椅子，玻璃脫窗而飛，前門也被炸開了，在我跑離車庫時，看到火已燒過來。」

除了當地警方、地檢官之外，還有毒品執法局和菸酒與火器炸藥局的人員，也來到現場調查，房子受波及的鄰居們，也都想知道到底是甚麼，造成了如此巨大的火災。

附近鄰居Cessario Greenblatt說：「我可以看到一個倒塌的房子

只是還沒有全塌而已。」

而根據到場的媒體透露，有民眾告訴他們，早上一群民眾聚集在街上討論，如何處理一部汽車非法擋住車道的事，隨後就看到火勢從車庫開始燃燒出來，當地居民看著自己滿目瘡痍的房子，都認為真正的損傷遠比現在看到的更為嚴重。

附近鄰居Jack Noriega說：「我客廳的窗戶被炸飛，側門沒辦法開了，前門也一樣。」

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