聯邦機構派員調查舊金山日落區爆炸火災事件（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山(三藩市)日落區如此嚴重的爆炸火災事件如何發生,目前包括聯邦機構,如緝毒局(DEA)及菸酒與火器局(ATF)的人員也都來到現場調查,有民眾就跟媒體表示,火勢在早先時候就從車庫開始延燒。

就在與發生爆炸的房屋緊鄰的這棟綠色房屋,裡面的玻璃統統被炸碎,屋主Karen Lei想起早上的情景還是心有餘悸。

Lei說:「我聽到巨響並被推離椅子,玻璃脫窗而飛,前門也被炸開了,在我跑離車庫時,看到火已燒過來。」

除了當地警方、地檢官之外,還有毒品執法局和菸酒與火器炸藥局的人員,也來到現場調查,房子受波及的鄰居們,也都想知道到底是甚麼,造成了如此巨大的火災。

附近鄰居Cessario Greenblatt說:「我可以看到一個倒塌的房子

只是還沒有全塌而已。」

而根據到場的媒體透露,有民眾告訴他們,早上一群民眾聚集在街上討論,如何處理一部汽車非法擋住車道的事,隨後就看到火勢從車庫開始燃燒出來,當地居民看著自己滿目瘡痍的房子,都認為真正的損傷遠比現在看到的更為嚴重。

附近鄰居Jack Noriega說:「我客廳的窗戶被炸飛,側門沒辦法開了,前門也一樣。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。