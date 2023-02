居住在爆炸住屋附近的住戶 少數仍有家歸不得

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山日落區週四發生的住宅爆炸引發大火事件,多數因事件被迫疏散的居民,已在週四深夜獲准回家,不過仍有少部分住戶還有家歸不得,其中住在起火房屋隔壁的華裔屋主住家受損嚴重,還在等候當局通知,不知何時才能返家。

舊金山日落區22nd Ave夾Noriega街週五白天仍然封街,只有住戶和媒體記者獲准進入,不過火災起火點所在的房屋周邊,仍然有紅色封鎖線,將受損最嚴重的區域隔開,仍有不少好奇的民眾前往打聽情況。

受到這場大火波及而需要疏散的居民,大多數已經在週四晚上9點獲准回家,不過在火場週邊的房子,由於受損較為嚴重,當局還需要鑑定安全程度,因此還在等候通知,不能回家。

今年七十多歲的華裔居民雷先生,週五一早就和太太來到火災現場,等候消息,想知道什麼時候才能回家,不過至今尚無答案。

包括他的家在內,這三棟房子都被貼上紅標的危險警示,共五戶人家還不能返家。

雷先生說:「(發生的時候你有聽到嗎?),聽到,(怎麼樣的聲音?跟我們形容一下好嗎?)就是炸彈爆炸,很清脆的爆、很響亮,那個聲音很足啊,(那後來怎麼知道是發生大火?),我就出來看啊,就看哇,我本來在浴室,浴室就沒有甚麼損壞,出來房間那邊門窗甚麼都粉碎了,你可以看到啊。」

雷先生的家就是起火點房屋隔壁的這棟綠色房子,窗戶的玻璃全部都被震碎。

雷先生說:「(有沒有檢查一下大概損害的情況?)現在我們進不去,(所以你等於是還不能回家?)我現在還在等、還在等,(那你認識隔壁爆炸這間嗎?)不熟、他也是個租客,(他們是怎麼樣的人知道嗎?)不是華人。」

儘管焦急,但何時能回家還沒有具體時間表,1980年代就住在這裡的雷先生,心情倒是很淡定。

雷先生說:「那就像夢一場,發生就發生了,嚇一跳就這麼,已經過去了,就是怎麼講就是發生了,防都防不到了。」

不僅是雷先生的房子,受波及還有同一排和對面的好幾戶房子,不難想見爆炸的威力,週五也有屋主找來合約工,把震碎的窗戶先用木頭隔板遮住,以免冷風灌進來。

太平洋煤電公司(PG&E)週五也在這裡檢查和修復電路,並協助當局調查。

附近住戶在震驚之餘,週五已陸續展開善後工作,包括清理、聯繫保險等相關事宜。

