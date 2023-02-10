居住在爆炸住屋附近的住戶 少數仍有家歸不得

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山日落區週四發生的住宅爆炸引發大火事件，多數因事件被迫疏散的居民，已在週四深夜獲准回家，不過仍有少部分住戶還有家歸不得，其中住在起火房屋隔壁的華裔屋主住家受損嚴重，還在等候當局通知，不知何時才能返家。

舊金山日落區22nd Ave夾Noriega街週五白天仍然封街，只有住戶和媒體記者獲准進入，不過火災起火點所在的房屋周邊，仍然有紅色封鎖線，將受損最嚴重的區域隔開，仍有不少好奇的民眾前往打聽情況。

受到這場大火波及而需要疏散的居民，大多數已經在週四晚上9點獲准回家，不過在火場週邊的房子，由於受損較為嚴重，當局還需要鑑定安全程度，因此還在等候通知，不能回家。

今年七十多歲的華裔居民雷先生，週五一早就和太太來到火災現場，等候消息，想知道什麼時候才能回家，不過至今尚無答案。

包括他的家在內，這三棟房子都被貼上紅標的危險警示，共五戶人家還不能返家。

雷先生說：「（發生的時候你有聽到嗎？），聽到，（怎麼樣的聲音？跟我們形容一下好嗎？）就是炸彈爆炸，很清脆的爆、很響亮，那個聲音很足啊，（那後來怎麼知道是發生大火？），我就出來看啊，就看哇，我本來在浴室，浴室就沒有甚麼損壞，出來房間那邊門窗甚麼都粉碎了，你可以看到啊。」

雷先生的家就是起火點房屋隔壁的這棟綠色房子，窗戶的玻璃全部都被震碎。

雷先生說：「（有沒有檢查一下大概損害的情況？）現在我們進不去，（所以你等於是還不能回家？）我現在還在等、還在等，（那你認識隔壁爆炸這間嗎？）不熟、他也是個租客，（他們是怎麼樣的人知道嗎？）不是華人。」

儘管焦急，但何時能回家還沒有具體時間表，1980年代就住在這裡的雷先生，心情倒是很淡定。

雷先生說：「那就像夢一場，發生就發生了，嚇一跳就這麼，已經過去了，就是怎麼講就是發生了，防都防不到了。」

不僅是雷先生的房子，受波及還有同一排和對面的好幾戶房子，不難想見爆炸的威力，週五也有屋主找來合約工，把震碎的窗戶先用木頭隔板遮住，以免冷風灌進來。

太平洋煤電公司（PG&E）週五也在這裡檢查和修復電路，並協助當局調查。

附近住戶在震驚之餘，週五已陸續展開善後工作，包括清理、聯繫保險等相關事宜。

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