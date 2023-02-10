美方指被擊落氣球有可收集情報設備 考慮對付氣球製造商

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府引述美國U-2偵察機圖像顯示，被美國戰機擊落的中國監視氣球，裡面的設備可以用來探測和收集情報訊號，是中國龐大、軍用的高空監察計劃的一部份，目標國家橫跨超過五大洲，美國已經同超過40個國家通報並討論中國這項間諜計劃，美國也在考慮採取行動對付涉案中國氣球的製造商。

國務院週四透露，在中國監視氣球未被擊落前，軍方有派出U-2偵察機近距離觀察，發現吊在該巨型氣球下方的負荷物體，有能力收集到的圖像，顯示這個氣球有能力執行收集情報訊號的任務，因為氣球的龐大負荷裝設有多種天線等設備，可以收集通訊情報，及作出地點定位。

此外，該氣球的太陽能板的體積，大到足以為氣球上用於收集情報的多重感應器提供能量。

國務院這個消息，被視為是中國間諜氣球事件的第一個證據，更多的證據仍有待打撈沉在南卡淺海區的氣球負荷主體，目前未知道何時完成打撈工作，而已經撈起的氣球浮在海面的殘骸，就送到維珍尼亞州的FBI實驗室檢驗。

至今調查人員只是掌握了中國氣球的外罩、電線和小量電子設備。

當局強調，現階段所得的證據仍非常有限、仍處於非常初期，但美國已經在本週一向至少40個國家通報，並協商對策。

美國指出，中國間諜氣球至少有五次進入美國領空，當中三次是在特朗普時代，當時被列為來歷不明的物體，而今次就讓氣球穿越美國大陸，歷時一個星期才在2月7號在南卡對開海面予以擊落。

軍方強調在擊落前，已經掌握該氣球的移動路線，軍方因此可以及時對敏感軍事地帶作出屏蔽處理。

軍方等待了一個星期才將氣球擊落，引來兩黨指責拜登政府錯失時機，國防部將會就事件在本月15號向參議院全體議員作出機密匯報。

美國印太地區助理國防部長Jedidiah Royal，對國會參議院屬下的撥款委員會表示，美國軍方肯定地推測中國正在尋找甚麽情報，預料有關的更多資訊將會以機密形式提供。

此外，國務院官員也透露，美國肯定被擊落的中國氣球製造商，與中國軍方有「直接聯繫」，也是中國解放軍認可的供應商，當局正在考慮採取行動，對付有關的實體、機構。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。