美方指被擊落氣球有可收集情報設備 考慮對付氣球製造商

拜登政府引述美國U-2偵察機圖像顯示,被美國戰機擊落的中國監視氣球,裡面的設備可以用來探測和收集情報訊號,是中國龐大、軍用的高空監察計劃的一部份,目標國家橫跨超過五大洲,美國已經同超過40個國家通報並討論中國這項間諜計劃,美國也在考慮採取行動對付涉案中國氣球的製造商。

國務院週四透露,在中國監視氣球未被擊落前,軍方有派出U-2偵察機近距離觀察,發現吊在該巨型氣球下方的負荷物體,有能力收集到的圖像,顯示這個氣球有能力執行收集情報訊號的任務,因為氣球的龐大負荷裝設有多種天線等設備,可以收集通訊情報,及作出地點定位。

此外,該氣球的太陽能板的體積,大到足以為氣球上用於收集情報的多重感應器提供能量。

國務院這個消息,被視為是中國間諜氣球事件的第一個證據,更多的證據仍有待打撈沉在南卡淺海區的氣球負荷主體,目前未知道何時完成打撈工作,而已經撈起的氣球浮在海面的殘骸,就送到維珍尼亞州的FBI實驗室檢驗。

至今調查人員只是掌握了中國氣球的外罩、電線和小量電子設備。

當局強調,現階段所得的證據仍非常有限、仍處於非常初期,但美國已經在本週一向至少40個國家通報,並協商對策。

美國指出,中國間諜氣球至少有五次進入美國領空,當中三次是在特朗普時代,當時被列為來歷不明的物體,而今次就讓氣球穿越美國大陸,歷時一個星期才在2月7號在南卡對開海面予以擊落。

軍方強調在擊落前,已經掌握該氣球的移動路線,軍方因此可以及時對敏感軍事地帶作出屏蔽處理。

軍方等待了一個星期才將氣球擊落,引來兩黨指責拜登政府錯失時機,國防部將會就事件在本月15號向參議院全體議員作出機密匯報。

美國印太地區助理國防部長Jedidiah Royal,對國會參議院屬下的撥款委員會表示,美國軍方肯定地推測中國正在尋找甚麽情報,預料有關的更多資訊將會以機密形式提供。

此外,國務院官員也透露,美國肯定被擊落的中國氣球製造商,與中國軍方有「直接聯繫」,也是中國解放軍認可的供應商,當局正在考慮採取行動,對付有關的實體、機構。

