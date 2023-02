西南航空高層到參院委員會作證 交代去年底航班混亂原委

【KTSF 張擎鳳報導】

西南航空機師工會主席和公司的首席運營官,週四向參議院一個委員會作證,交代去年年底旅遊旺季期間發生的航班混亂狀況,當時近1萬7千次航班取消,導致200萬乘客的旅程受阻。

西南航空公司的首席運營官Andrew Watterson週四出席參議院聆訊時,向受影響的民眾道歉。

Watterson說:「我想向受到這次混亂影響的人,真誠而謙虛地道歉。」

西南航空的機師工會將去年12月的航班混亂狀況,歸咎於公司的領導層。

西南航空機師公會主席Casey Murray說:「多年來,我們機師一直警示,西南航空機組調度技術不行,還有操作流程又過時,可惜這些警示被西南領導人忽視。」

機師工會表示,西南航空未能為12月的冬季風暴做好適當準備,加上過時的機組管理系統,以及未能聽取前線員工的意見,這些都是導致這次混亂的因素。

Watterson說:「一連串的挑戰,導致起飛前兩小時取消大量內航班,令我們的機組調度流程和管理系統不堪重負。」

西南航空公司表示,它已努力補償受影響的乘客,而西南航空的機組調度系統將會在星期五更新,其他操作過程也統統要重新檢討。

Watterson說:「我們必須確保有運營彈性,和加強技術以應對未來的極端天氣事件,這是我們欠客戶和員工的。」

西南航空機師工會認同這一點。

Murray說:「有事時對公司落井下石很容易,但西南是我們公司,機師工會也想美國公眾獲應有的待遇,一家健康的公司擁有快樂的員工,而員工有所需的工具,向客戶提供安全可靠的服務。」

