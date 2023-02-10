西南航空高層到參院委員會作證 交代去年底航班混亂原委

【KTSF 張擎鳳報導】

西南航空機師工會主席和公司的首席運營官，週四向參議院一個委員會作證，交代去年年底旅遊旺季期間發生的航班混亂狀況，當時近1萬7千次航班取消，導致200萬乘客的旅程受阻。

西南航空公司的首席運營官Andrew Watterson週四出席參議院聆訊時，向受影響的民眾道歉。

Watterson說：「我想向受到這次混亂影響的人，真誠而謙虛地道歉。」

西南航空的機師工會將去年12月的航班混亂狀況，歸咎於公司的領導層。

西南航空機師公會主席Casey Murray說：「多年來，我們機師一直警示，西南航空機組調度技術不行，還有操作流程又過時，可惜這些警示被西南領導人忽視。」

機師工會表示，西南航空未能為12月的冬季風暴做好適當準備，加上過時的機組管理系統，以及未能聽取前線員工的意見，這些都是導致這次混亂的因素。

Watterson說：「一連串的挑戰，導致起飛前兩小時取消大量內航班，令我們的機組調度流程和管理系統不堪重負。」

西南航空公司表示，它已努力補償受影響的乘客，而西南航空的機組調度系統將會在星期五更新，其他操作過程也統統要重新檢討。

Watterson說：「我們必須確保有運營彈性，和加強技術以應對未來的極端天氣事件，這是我們欠客戶和員工的。」

西南航空機師工會認同這一點。

Murray說：「有事時對公司落井下石很容易，但西南是我們公司，機師工會也想美國公眾獲應有的待遇，一家健康的公司擁有快樂的員工，而員工有所需的工具，向客戶提供安全可靠的服務。」

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