舊金山日落區住宅爆炸釀大火一死兩傷 火勢波及三棟住宅（視頻）

舊金山日落區週四早上一個住宅發生大火,附近民眾聽到巨大的爆炸聲,消防隊出動超過百人到現場救火,火勢更一度升至三級警戒,造成兩人受傷,當中有一名消防人員,根據舊金山消防隊的消息,之前一名下落不明的居民已經確定罹難。

火災意外發生地點是在日落區22 Avenue夾Moraga和Noriega街之間,消防人員表示,在早上9點22分左右,接到多個電話通報發生爆炸,有街坊表示被爆炸聲驚醒。

居民說:「我住在23街旁邊的街,自己聽到(爆炸聲),大慨9點半左右,因為我當時還在睡,突然之間爆炸聲嚇醒我。」

附近工作的市民說:「應該在9點22分,一聲爆炸聲,聽到好大聲,好大火,9點25分左右,消防車就來了。」

方小姐說:「我們是剛好住在對面,然後就一開始聽到很大聲,一聲爆炸聲,我們就跑出來,就看到房間裡面,很多東西都倒下來了,那我一開始只想到是地震,我妹妹跑去看門口,已經都出不來,那個門框可能有一點點(卡住了),出不去,所以我們在爬樓上去,我那時候看到對面的時候,它還沒有燒起來,只是有那個聲音,然後我就看到有兩個人褲子都破掉了,就這樣跑出來,然後過一會就著火了。」

根據市民提供給本台的片段,可以見到大量濃煙冒出,也見到疑似是受傷的人經過。

舊金山消防局表示,火災為三級警報,鄰近的兩棟房屋也受到影響,多達100名的消防人員到場。

根據消防局在推特上發布的片段顯示,涉事房屋完全被大火吞噬,消防隊長到場後表示,屋外發現有一人燒傷和嚴重受傷,那人已送往醫院救治,消防隊長也證實,當中有一名是消防隊員,受了輕傷。

另外一名一度下落不明的居民,稍早已經確定葬身火窟。

消防人員趕緊將附近的居民疏散,有市民得知消息後趕回家,才知有家歸不得。

居民說:「他們說我家裡,有五扇窗戶破了,我廚房的窗戶被炸了,我餐廳的窗戶被炸了,我的門被卡住了,我什至無法進屋查看,是否還有其他損壞。」

有附近民眾就清理房屋內被震碎的玻璃,他汽車上的擋風玻璃也是散落一地,截至上午11點40分左右,消防局證實火勢得到控制,但消防員和PG&E人員調查仍然繼續。

