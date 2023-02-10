舊金山日落區住宅爆炸釀大火一死兩傷 火勢波及三棟住宅（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山日落區週四早上一個住宅發生大火，附近民眾聽到巨大的爆炸聲，消防隊出動超過百人到現場救火，火勢更一度升至三級警戒，造成兩人受傷，當中有一名消防人員，根據舊金山消防隊的消息，之前一名下落不明的居民已經確定罹難。

火災意外發生地點是在日落區22 Avenue夾Moraga和Noriega街之間，消防人員表示，在早上9點22分左右，接到多個電話通報發生爆炸，有街坊表示被爆炸聲驚醒。

居民說：「我住在23街旁邊的街，自己聽到（爆炸聲），大慨9點半左右，因為我當時還在睡，突然之間爆炸聲嚇醒我。」

附近工作的市民說：「應該在9點22分，一聲爆炸聲，聽到好大聲，好大火，9點25分左右，消防車就來了。」

方小姐說：「我們是剛好住在對面，然後就一開始聽到很大聲，一聲爆炸聲，我們就跑出來，就看到房間裡面，很多東西都倒下來了，那我一開始只想到是地震，我妹妹跑去看門口，已經都出不來，那個門框可能有一點點（卡住了），出不去，所以我們在爬樓上去，我那時候看到對面的時候，它還沒有燒起來，只是有那個聲音，然後我就看到有兩個人褲子都破掉了，就這樣跑出來，然後過一會就著火了。」

根據市民提供給本台的片段，可以見到大量濃煙冒出，也見到疑似是受傷的人經過。

舊金山消防局表示，火災為三級警報，鄰近的兩棟房屋也受到影響，多達100名的消防人員到場。

根據消防局在推特上發布的片段顯示，涉事房屋完全被大火吞噬，消防隊長到場後表示，屋外發現有一人燒傷和嚴重受傷，那人已送往醫院救治，消防隊長也證實，當中有一名是消防隊員，受了輕傷。

另外一名一度下落不明的居民，稍早已經確定葬身火窟。

消防人員趕緊將附近的居民疏散，有市民得知消息後趕回家，才知有家歸不得。

居民說：「他們說我家裡，有五扇窗戶破了，我廚房的窗戶被炸了，我餐廳的窗戶被炸了，我的門被卡住了，我什至無法進屋查看，是否還有其他損壞。」

有附近民眾就清理房屋內被震碎的玻璃，他汽車上的擋風玻璃也是散落一地，截至上午11點40分左右，消防局證實火勢得到控制，但消防員和PG&E人員調查仍然繼續。

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