布里德發表市情咨文 首要目標是改善公共安全建更多房屋

舊金山(三藩市)市長布里德發表市情咨文表示,2023年的首要目標,是要改善公共安全、興建更多房屋及振興舊金山的經濟。

布里德說:「我們並非客觀環境的受害者,我們當家作主,我們知道如何排除萬難。」

布里德發表市情咨文,說舊金山自疫情起面臨不少挑戰,包括是無家可歸者和芬太尼危機。

她說在警察人手短缺下,要改善公共安全,除了增聘警察、爭取撥款支付加班費去挽留警員,亦可以用到警察以外的資源,例如是派義務應急人員應付濫藥等問題。

又指深知無家可歸者問題,為舊金山帶來的影響。

布里德說:「舊金山正處理這個危機,也有所進展,今年將會推出打擊無家可歸問題的5年計劃。」

布里德說在過去一年,市府把二千四百個家庭送進永久性支援房屋,七千人被送進收容所,接近一萬個家庭獲得租金和其他支援,好讓他們不會流落街頭,會繼續向他們提供精神和住宿的援助。

她亦提到,必須從問題根源解決,而最近通過在未來興建82000個房屋單位的計劃,就是解決方法之一。

她說,舊金山目前興建房屋的進度緩慢,必須要加快速度興建大量房屋。

布里德說:「要達到82000間房屋這個目標,市府批准和興建房屋的速度,必須比過去10年快三倍。」

市情咨文另一個重點,就是振興舊金山受到打擊的經濟,布里德表示,疫情前,市中心的就業機會佔了全市的七成,計劃改革市內的稅收制度,暫停向現有小商業增加稅收,及以不同優惠吸引更多專才和公司來到舊金山,從而達到活化市中心,提升舊金山的吸引力。

