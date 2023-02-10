布里德發表市情咨文 首要目標是改善公共安全建更多房屋

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德發表市情咨文表示，2023年的首要目標，是要改善公共安全、興建更多房屋及振興舊金山的經濟。

布里德說：「我們並非客觀環境的受害者，我們當家作主，我們知道如何排除萬難。」

布里德發表市情咨文，說舊金山自疫情起面臨不少挑戰，包括是無家可歸者和芬太尼危機。

她說在警察人手短缺下，要改善公共安全，除了增聘警察、爭取撥款支付加班費去挽留警員，亦可以用到警察以外的資源，例如是派義務應急人員應付濫藥等問題。

又指深知無家可歸者問題，為舊金山帶來的影響。

布里德說：「舊金山正處理這個危機，也有所進展，今年將會推出打擊無家可歸問題的5年計劃。」

布里德說在過去一年，市府把二千四百個家庭送進永久性支援房屋，七千人被送進收容所，接近一萬個家庭獲得租金和其他支援，好讓他們不會流落街頭，會繼續向他們提供精神和住宿的援助。

她亦提到，必須從問題根源解決，而最近通過在未來興建82000個房屋單位的計劃，就是解決方法之一。

她說，舊金山目前興建房屋的進度緩慢，必須要加快速度興建大量房屋。

布里德說：「要達到82000間房屋這個目標，市府批准和興建房屋的速度，必須比過去10年快三倍。」

市情咨文另一個重點，就是振興舊金山受到打擊的經濟，布里德表示，疫情前，市中心的就業機會佔了全市的七成，計劃改革市內的稅收制度，暫停向現有小商業增加稅收，及以不同優惠吸引更多專才和公司來到舊金山，從而達到活化市中心，提升舊金山的吸引力。

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