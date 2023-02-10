舊金山規劃委員會考慮向北岸區一地點發大麻零售牌照 有華裔市民不滿（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

繼舊金山（三藩市）市府上週通過發牌，供日落區一間餐廳出售大麻後，規劃委員會再向北岸區一個地點發出大麻零售牌照，引來一些華裔市民的不滿。

計劃開設的大麻店位於北岸區Broadway街100號，在舊金山華埠附近。

根據規劃委員會資料，這裡原本是辦公室，地址約一萬平方呎，計劃會改建作大麻店，店內設有休息室供顧客吸食大麻，而地址其餘一萬五千平方呎，就會保留為辦公室用途。

規劃委員會週四舉行公聽會，有市民來到市府大樓外抗議，一群長者手持反對標語，不滿將大麻店開在學校附近。

示威由社區團體發起，包括基督教青年會YMCA，及啟明啟蒙幼兒園。

發起人之一的Jonathan Sun表示，這次的抗議活動有二千多人參與，指在Broadway街開設大麻店，會令罪案率增加，帶來不良影響。

Sun說：「因為周邊有很多小孩子，周邊有住宅，有年輕人，當中的人佔了三成，但有30%多是老人，當然有些人可能有另一個想法，但對我來說，我們的團隊來說，一定要取消。」

他表示，今天除了有到場發聲的市民，還有很多行動不便的長者，在網上公聽會發表反對聲音。

在公聽會開始後，會議室內坐滿了市民，甚至有些人士需要站著。

規劃委員會在聽取不同市民的意見後，決定延後至3月9日繼續討論該問題。

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