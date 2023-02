舊金山規劃委員會考慮向北岸區一地點發大麻零售牌照 有華裔市民不滿（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

繼舊金山(三藩市)市府上週通過發牌,供日落區一間餐廳出售大麻後,規劃委員會再向北岸區一個地點發出大麻零售牌照,引來一些華裔市民的不滿。

計劃開設的大麻店位於北岸區Broadway街100號,在舊金山華埠附近。

根據規劃委員會資料,這裡原本是辦公室,地址約一萬平方呎,計劃會改建作大麻店,店內設有休息室供顧客吸食大麻,而地址其餘一萬五千平方呎,就會保留為辦公室用途。

規劃委員會週四舉行公聽會,有市民來到市府大樓外抗議,一群長者手持反對標語,不滿將大麻店開在學校附近。

示威由社區團體發起,包括基督教青年會YMCA,及啟明啟蒙幼兒園。

發起人之一的Jonathan Sun表示,這次的抗議活動有二千多人參與,指在Broadway街開設大麻店,會令罪案率增加,帶來不良影響。

Sun說:「因為周邊有很多小孩子,周邊有住宅,有年輕人,當中的人佔了三成,但有30%多是老人,當然有些人可能有另一個想法,但對我來說,我們的團隊來說,一定要取消。」

他表示,今天除了有到場發聲的市民,還有很多行動不便的長者,在網上公聽會發表反對聲音。

在公聽會開始後,會議室內坐滿了市民,甚至有些人士需要站著。

規劃委員會在聽取不同市民的意見後,決定延後至3月9日繼續討論該問題。

