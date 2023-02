美軍在阿拉斯加上空擊落新的高空物體 大小如汽車

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國防部證實在阿拉斯加上空擊落一個新的高空物體,國防部沒有透露物體是什麼,只是說體積比2月4號擊落的中國監視氣球為小,只有一輛車的大小,而被擊落的中國監視氣球就有三架巴士那樣大,當局也透露,在南卡對開海域水下,找到中國間諜氣球的負載物體,基本上完好,目前因為海上風浪大而暫停打撈。

白宮週五首先透露,過去24小時,軍方追踪在阿拉斯加州海岸上空一個不明來歷的高空物體,為安全計,拜登總統下令軍方將物體擊落。

白宮國家安全委員會發言人John Kirby說:「它進入我們水域,而水域現已結冰,但它是在我們領空領海,戰機奉北方司令部命令,在上一小時內把它打下來。」

白宮說,戰機飛行員可以目測該物體,並肯定是無人駕駛,目前不知道該高空物體是某個國家或某個企業擁有,也沒有情報可以證實該物體若為某國所有,其動機為何。

隨後國防部就透露,軍方是在週五下午1時45分擊落該高空物體,其體積有如一架小型汽車,無論體積與形狀都與被擊落的中國監視氣球不同,國防部也透露,北方司令部繼續支援對中國監視氣球的打撈工程。

五角大廈發言人Pat Ryder說:「打撈隊做了碎片分佈區圖,正在搜尋及鑑定海床上的碎片,用船把碎片運送上岸,分類登記再送往實驗室做後續分析。」

國防部發言人表示,涉及機密理由,不能再透露更多,但證實已經取得相當數量的碎片,有助進一步了解該氣球的監視能力。

另一方面,加拿大防長阿南德週五到訪五角大樓,與美國防長奧斯汀會晤,美方感謝加拿大與北方司令部合作追踪中國監視氣球,並強調關注中國日益加強力度顛覆國際秩序。

奧斯汀說:「這(美加的)協調標誌我們同盟的重要性,並需要繼續投資於北方司令部,將雙方邊界現代化,我們也持續關注中國日益自信,要顛覆以規則為本、保我們安全的國際秩序,我期待討論這些難題,並期待一起有更多作為,以推進我們對自由開放的亞太之共同願景。」

奧斯汀強調加拿大是美國的家人,北方司令部防衛美加兩國,加拿大防長支持雙方合作及支持北方司令部現代化,加拿大承諾投入400億元,防衛美洲大陸,確保能配合北方司令部捍衛世界上第二大的領空。

美加防長即週六到布魯塞爾,出席美國主催的「防衛聯絡組」,會議協商對烏克蘭提供長期的援助。

