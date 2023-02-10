美軍在阿拉斯加上空擊落新的高空物體 大小如汽車

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國防部證實在阿拉斯加上空擊落一個新的高空物體，國防部沒有透露物體是什麼，只是說體積比2月4號擊落的中國監視氣球為小，只有一輛車的大小，而被擊落的中國監視氣球就有三架巴士那樣大，當局也透露，在南卡對開海域水下，找到中國間諜氣球的負載物體，基本上完好，目前因為海上風浪大而暫停打撈。

白宮週五首先透露，過去24小時，軍方追踪在阿拉斯加州海岸上空一個不明來歷的高空物體，為安全計，拜登總統下令軍方將物體擊落。

白宮國家安全委員會發言人John Kirby說：「它進入我們水域，而水域現已結冰，但它是在我們領空領海，戰機奉北方司令部命令，在上一小時內把它打下來。」

白宮說，戰機飛行員可以目測該物體，並肯定是無人駕駛，目前不知道該高空物體是某個國家或某個企業擁有，也沒有情報可以證實該物體若為某國所有，其動機為何。

隨後國防部就透露，軍方是在週五下午1時45分擊落該高空物體，其體積有如一架小型汽車，無論體積與形狀都與被擊落的中國監視氣球不同，國防部也透露，北方司令部繼續支援對中國監視氣球的打撈工程。

五角大廈發言人Pat Ryder說：「打撈隊做了碎片分佈區圖，正在搜尋及鑑定海床上的碎片，用船把碎片運送上岸，分類登記再送往實驗室做後續分析。」

國防部發言人表示，涉及機密理由，不能再透露更多，但證實已經取得相當數量的碎片，有助進一步了解該氣球的監視能力。

另一方面，加拿大防長阿南德週五到訪五角大樓，與美國防長奧斯汀會晤，美方感謝加拿大與北方司令部合作追踪中國監視氣球，並強調關注中國日益加強力度顛覆國際秩序。

奧斯汀說：「這（美加的）協調標誌我們同盟的重要性，並需要繼續投資於北方司令部，將雙方邊界現代化，我們也持續關注中國日益自信，要顛覆以規則為本、保我們安全的國際秩序，我期待討論這些難題，並期待一起有更多作為，以推進我們對自由開放的亞太之共同願景。」

奧斯汀強調加拿大是美國的家人，北方司令部防衛美加兩國，加拿大防長支持雙方合作及支持北方司令部現代化，加拿大承諾投入400億元，防衛美洲大陸，確保能配合北方司令部捍衛世界上第二大的領空。

美加防長即週六到布魯塞爾，出席美國主催的「防衛聯絡組」，會議協商對烏克蘭提供長期的援助。

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