【KTSF】

加州公共衛生局的數據顯示,在灣區9個縣的濫用芬太尼致命個案呈上升趨勢,這種情況在舊金山田德隆和SoMa地區,達到史上高峰期。

根據加州公共衛生部2021年的數據,與上年相比,灣區9個縣內多個地區都有濫用芬太尼致死案例上升的情況,而舊金山田德隆區和Market街南區的狀況特別嚴重。

另一方面,為應對濫用芬太尼致死的狀況,北灣Sonoma縣政府鼓勵地方藥房準備對症的藥物naloxone,這種藥物可逆轉類阿片藥物的過量服用。

而Contra Consta縣就成為加州第一個縣份,允許緊急醫療人員向病患提供buprenorphine,這種藥物可以減少阿片成癮,並可以應對類鴉片藥物過量的跡象,在救護車上就可以對患者使用。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。