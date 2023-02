聯調局正分析中國間諜氣球的部份殘骸

【KTSF】

聯邦調查局正在分析上週末被美國軍機擊落的中國間諜氣球的部份殘骸,官員表示,大部份證據仍在大西洋水下,與此同時,眾議院不分黨派投票通過了一項決議,譴責「中共在美國領土上使用高空監視氣球,明目張膽侵犯美國主權」,決議也要求拜登政府持續向國會全面匯報,讓國會能掌握事態發展,這項沒有約束力的決議,也被視為象徵式的駁斥中方的說詞。

從海上撈起的殘骸,已被帶到維珍尼亞州FBI實驗室,通過去除鹽水對其進行淨化,一名聯邦調查局高級官員周四在簡報會上告訴記者,現在評估意圖是什麼,以及設備的運行方式還為時過早,這位官員說,還沒有看到有效載荷,這是預計會看到大部分電子設備的地方。

官員透露,打撈氣球殘骸的工作,曾經一度因為巨浪而要暫停,他們在海底找到的部份氣球殘骸是完整無缺,潛水人員也找到一些高端的設備。

當局強調現階段所得的證據仍非常有限、仍處於非常初期,但美國已經在本週一向至少40個國家通報,並協商對策。

美國指出,中國間諜氣球至少有五次進入美國領空,當中三次是在特朗普時代,當時被列為來歷不明的物體,而今次就讓氣球穿越美國大陸,歷時一個星期才在2月7號在南卡對開海面予以擊落。

軍方強調在擊落前,已經掌握該氣球的移動路線,軍方因此可以及時對敏感軍事地帶作出屏蔽處理,軍方等待了一個星期才將氣球擊落,引來兩黨指責拜登政府錯失時機,國防部將會就事件在本月15號向參議院全體議員作出機密匯報。

另外,聯邦眾議院以419票對零票獲得兩黨壓倒性支持,譴責中國政府在美國領土上空使用高空監視氣球,是對美國主權的公然侵犯。

