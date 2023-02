發生大地震後 被困瓦礫的人可生存多久

【KTSF 張擎鳳報導】

發生大地震後,被困的人可以在瓦礫中生存多久?

急症科專家George Chiampas表示,這場發生在敘利亞和土耳其的大地震,強度令人震驚,他認為大家現在看到的傷亡數字仍然比預期少。

他說被困地震瓦礫的人,最多可以生存約一個星期或更長一點,視乎他們的傷勢、受困方式和天氣狀況,年齡、身體和精神狀況都是關鍵因素。

Chiampas醫生說:「大概在5到8天之間,我認為被困的人會開始出現腎功能衰竭或器官衰竭,引致死亡。」

通常在惡劣環境中,奇蹟生還的人,多數是年輕人,並且非常幸運地在瓦礫中找到空隙得以呼吸空氣和喝水。

大多數救援發生在災難發生後的24小時內,在那之後,生存機會逐日下降。

在嚴寒中,來自二十多個國家的搜索隊與數萬名當地救援人員與時間競賽,尋找地震中的生還者.

不過,敘利亞和土耳其的寒冷天氣阻礙了救援工作。

