土耳其多人被困瓦礫逾百小時後獲救

土耳其及敘利亞大地震,增至逾2萬人死亡,多人被困逾百小時後獲救。敘利亞缺乏資源、影響搜救,據報土耳其計劃重啟連接敘利亞政府控制區通道。

巨大災難傳來一點好消息,土耳其南部迪亞巴克爾省,一對母子、32歲母親和10歲兒子被困101小時獲救、隨即送院救治。

在阿德亞曼省,台灣和土耳其救援隊伍合力在瓦礫堆中,救出被埋過百小時的36歲女子。

在沿海城市伊斯肯德倫即小亞歷山大,一對夫婦同樣獲救,他們過去109小時一直被困在瓦礫縫隙中,兩人獲救時仍可揮手示意,並感謝救援人員。

災區環境惡劣,災民在嚴寒下無處棲身,反對派批評政府應對不力,或影響5月中大選選情。總統埃爾多安承認政府反應比預期慢,稱基建損毀拖慢救災進度,又提到災區有人趁亂搶劫,需緊急狀態實施必要處罰。

同受地震重創的鄰國敘利亞,救援隊伍亦爭分奪秒。總統巴沙爾偕同夫人,到訪災區阿勒頗探望傷者,為地震以來首次公開視察。當局被指控阻礙援助物資運往反對派控制的重災區,世界糧食計劃署警告當地庫存幾近見底。

聯合國再有救援車隊通過土耳其抵達敘利亞西北部,為災民帶來曙光。外電引述消息指,與巴沙爾政權交惡多年的土耳其,正研究重啟通往敘利亞政府控制的拉塔基亞省通道,據報亦計劃開闢另一條通往反對派控制的伊德利卜走廊,加快援助進度。

