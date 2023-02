【KTSF】

東灣Livermore警方將於3月與Las Positas社區學院的汽車系合作,提供催化轉換器刻字服務,為打擊市內高企的汽車催化轉換器盜竊案。

該活動將於3月2日上午8點至下午4點舉行,地點是Livermore市Campus Drive 3000號,位於Building 800後方的Las Positas 社區學院汽車系。

技術人員將把車牌號碼刻到汽車的催化轉換器上,並在上面噴上Livermore警方標識,嚇阻不法之徒犯案,也幫助警方辨識被盜催化轉換器。

