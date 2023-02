拜登到佛州宣揚經濟議程 稱不會讓共和黨人終止社安金和聯邦醫療福利

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登總統週四到達佛羅里達州,並且表示,他不會讓國會共和黨人終止社安金和聯邦醫療保險福利。

拜登週四前往佛羅里達州,宣導他的經濟議程,此行被視為可能為他競選連任而鋪排,也是冒險之旅,因為佛州不但有大量退休人口,同時也被稱為現代共和黨的非官方總部。

拜登利用共和黨揚言要逐步削減社會安全金和醫療保險計劃,來挑撥共和黨議員和依賴這些政府福利計劃的年長選民之間的關係。

拜登說:「週二晚,我們看到共和黨人不喜歡就這個被我點名,他們不滿我指出這一點,但他們說過的話會證明一切,聽著,我知道很多共和黨人,夢想著減社安金與Medicare醫保,讓我這麼說:如果那是你的夢想,那我就是你的噩夢。」

白宮人員一直在利用共和黨人的言論和所得的選票結果,來證明社安金和聯邦健保福利正受到威脅,而共和黨領導人則表示,他們的言論被錯誤解讀。

共和黨領導人堅持認為,就有關增加聯邦債務上限問題的談判,並沒有將削減社安金和Medicare的預算列入其中,拜登總統表示,等他親眼看到時才會相信。

