拜登到佛州宣揚經濟議程 稱不會讓共和黨人終止社安金和聯邦醫療福利

February 10, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登總統週四到達佛羅里達州，並且表示，他不會讓國會共和黨人終止社安金和聯邦醫療保險福利。

拜登週四前往佛羅里達州，宣導他的經濟議程，此行被視為可能為他競選連任而鋪排，也是冒險之旅，因為佛州不但有大量退休人口，同時也被稱為現代共和黨的非官方總部。

拜登利用共和黨揚言要逐步削減社會安全金和醫療保險計劃，來挑撥共和黨議員和依賴這些政府福利計劃的年長選民之間的關係。

拜登說：「週二晚，我們看到共和黨人不喜歡就這個被我點名，他們不滿我指出這一點，但他們說過的話會證明一切，聽著，我知道很多共和黨人，夢想著減社安金與Medicare醫保，讓我這麼說：如果那是你的夢想，那我就是你的噩夢。」

白宮人員一直在利用共和黨人的言論和所得的選票結果，來證明社安金和聯邦健保福利正受到威脅，而共和黨領導人則表示，他們的言論被錯誤解讀。

共和黨領導人堅持認為，就有關增加聯邦債務上限問題的談判，並沒有將削減社安金和Medicare的預算列入其中，拜登總統表示，等他親眼看到時才會相信。

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