美國將進入疫情後時期 當局將公佈藍圖助民眾了解應變措施

美國即將進入疫情後時期,預料總統拜登將會公佈一個藍圖,來幫助市民了解在5月終結Covid公共緊急狀態的後續應變措施。

Covid疫情經歷三年,現在美國終於可以將它控制。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「今日我們處境已非常不同於疫情開始時

Walensky說:「我們建立了一堵免疫牆,並有更多工具可以減少,增加工具來減少Covid重症與死亡風險

上星期總統拜登宣布,他計劃在5月11日終結Covid公眾衛生安全緊急應變措施。

Walensky說:「雖然病毒沒有消失,不過感謝美國人民的韌性,和卓越的醫學,我們已經打破Covid的制肘

拜登在星期二發表的國情咨文說,白宮之前的目標是保護民眾,現在這個目標仍然不變。

拜登說:「我們仍需監察多種變種病毒株和支援新疫苗及療法,所以國會必須撥款,努力維護國人的安全

有消息指,白宮將會公佈一個藍圖,確保民眾能知道,終止Covid緊急狀態後的應變措施。

國務卿Anthony Blinken說:「我們終於控制到疫情,全靠疫苗的供應量和治療,我們將會檢視從疫情中,學習到的知識,來提高公共衛生安全

