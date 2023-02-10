美國將進入疫情後時期 當局將公佈藍圖助民眾了解應變措施

【KTSF 梁展穎報導】

美國即將進入疫情後時期，預料總統拜登將會公佈一個藍圖，來幫助市民了解在5月終結Covid公共緊急狀態的後續應變措施。

Covid疫情經歷三年，現在美國終於可以將它控制。

聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「今日我們處境已非常不同於疫情開始時

Walensky說：「我們建立了一堵免疫牆，並有更多工具可以減少，增加工具來減少Covid重症與死亡風險

上星期總統拜登宣布，他計劃在5月11日終結Covid公眾衛生安全緊急應變措施。

Walensky說：「雖然病毒沒有消失，不過感謝美國人民的韌性，和卓越的醫學，我們已經打破Covid的制肘

拜登在星期二發表的國情咨文說，白宮之前的目標是保護民眾，現在這個目標仍然不變。

拜登說：「我們仍需監察多種變種病毒株和支援新疫苗及療法，所以國會必須撥款，努力維護國人的安全

有消息指，白宮將會公佈一個藍圖，確保民眾能知道，終止Covid緊急狀態後的應變措施。

國務卿Anthony Blinken說：「我們終於控制到疫情，全靠疫苗的供應量和治療，我們將會檢視從疫情中，學習到的知識，來提高公共衛生安全

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