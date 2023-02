國稅局仍未決定是否對州援助金徵聯邦稅

【KTSF 梁展穎報導】

去年美國有18個州派發援助金,國稅局目前仍未決定如何對這筆州援助金徵收聯邦稅,市民不妨等待多一陣才報稅,一起聽聽稅務專家的意見。

去年大家收到州府發出的援助金,這筆錢很可能不用交州稅,但不排除要交聯邦入息稅,國稅局目前仍未知如何處理。

稅務基金的副總裁Jared Walczak說:「國稅局會逐州檢視這些回扣的細則,以決定是否應課稅,程序上已遲到,這才是根本的問題。」

這名稅務專家說,有很多因素導致稅務局遲遲未有決定。

Walczak說:「有時是因為通脹,有時就是那筆錢本身,只因有些州的派錢對象,是有兒女的人。」

如果你收過州這筆錢,並已經報稅,那如何是好呢?

Walczak說:「標準的做法是修改申報,但不必立即去做,因為還要等待國稅局的通知,你可不想再三申報。」

這位稅務專家也指出,稅務條例隨時都會有變動,今年要留意一個事項。

Walczak說:「要注意後疫情時代如何改變你的工作和生活模式,普遍而言,州可以根據你居住及賺錢的地點而徵稅。」

換言之,選擇在多州份居住,並遙遠距離工作,或作出多地點彈性工作安排的人,可能要向多個州交稅。

Walczak說:「壞在很多人採用彈性遙距工作安排,他們可能需要向多個州交稅。」

