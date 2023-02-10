加州司法部長起訴8人 涉嫌參與盜竊蘋果商店（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州司法部長Rob Bonta週四宣布，已對八名有組織盜竊集團成員提出重罪起訴，這八人都涉嫌參與盜竊蘋果商店，店家損失金額高達一百萬美元。

Bonta說：「今天我們宣布以重罪罪名起訴八人，在蘋果商店串謀和有組織的零售竊盜，很多店面是在灣區這裡。」

受害的蘋果商店遍及加州11個縣，其中在灣區就包括Alameda、Santa Clara、Contra Costa、Marin和舊金山，案發時間則從去年8月到今年1月。

Bonta指出，這項調查是由加州公路巡警（CHP）所屬的有組織零售店犯罪小組，以及數個執法部門合作，從2022年展開。

Bonta說：「這些嫌犯被控犯下明目張膽的盜竊，進入店內有消費者和員工在店裡的情況下，從架上拿走商品，偷竊iPhone、iPad以及其他電子產品，估計蘋果商店的損失為一百萬美元。」

Bonta表示，這已經不是小偷小盜，而是有組織的犯罪行動，加州一定會對犯罪者追究責任，而除了這八名被起訴的嫌犯，他也會將其他犯罪匪徒繩之以法。

CHP在2019年開始與加州司法部合作，辨別加州關於零售店罪案明顯增加的地區，並協助地方執法部門，在該計畫下，於舊金山灣區所在的Golden Gate分區，南加州洛杉磯地區，以及橙縣和聖地牙哥地區，分別成立三個有組織零售店犯罪小組，至今罪案調查需求持續在增加。

CHP Golden Gate分區助理局長Steve Ramos說：「隨著問題以及有組織犯罪，有組織零售犯罪的增加，這些任務小組一直有極高的需求，到今天為止已逮捕853名嫌犯，有29萬件被盜物品，價值約2830萬，已在全州範圍內找回。」

執法官員呼籲民眾看到可疑的犯罪活動，都要通報警方，民眾可以上加州司法部零售盜竊專頁舉報有關犯罪，網址是Oag.ca.gov/retail-theft

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