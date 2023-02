加州司法部長起訴8人 涉嫌參與盜竊蘋果商店（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州司法部長Rob Bonta週四宣布,已對八名有組織盜竊集團成員提出重罪起訴,這八人都涉嫌參與盜竊蘋果商店,店家損失金額高達一百萬美元。

Bonta說:「今天我們宣布以重罪罪名起訴八人,在蘋果商店串謀和有組織的零售竊盜,很多店面是在灣區這裡。」

受害的蘋果商店遍及加州11個縣,其中在灣區就包括Alameda、Santa Clara、Contra Costa、Marin和舊金山,案發時間則從去年8月到今年1月。

Bonta指出,這項調查是由加州公路巡警(CHP)所屬的有組織零售店犯罪小組,以及數個執法部門合作,從2022年展開。

Bonta說:「這些嫌犯被控犯下明目張膽的盜竊,進入店內有消費者和員工在店裡的情況下,從架上拿走商品,偷竊iPhone、iPad以及其他電子產品,估計蘋果商店的損失為一百萬美元。」

Bonta表示,這已經不是小偷小盜,而是有組織的犯罪行動,加州一定會對犯罪者追究責任,而除了這八名被起訴的嫌犯,他也會將其他犯罪匪徒繩之以法。

CHP在2019年開始與加州司法部合作,辨別加州關於零售店罪案明顯增加的地區,並協助地方執法部門,在該計畫下,於舊金山灣區所在的Golden Gate分區,南加州洛杉磯地區,以及橙縣和聖地牙哥地區,分別成立三個有組織零售店犯罪小組,至今罪案調查需求持續在增加。

CHP Golden Gate分區助理局長Steve Ramos說:「隨著問題以及有組織犯罪,有組織零售犯罪的增加,這些任務小組一直有極高的需求,到今天為止已逮捕853名嫌犯,有29萬件被盜物品,價值約2830萬,已在全州範圍內找回。」

執法官員呼籲民眾看到可疑的犯罪活動,都要通報警方,民眾可以上加州司法部零售盜竊專頁舉報有關犯罪,網址是Oag.ca.gov/retail-theft

