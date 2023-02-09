華人網上超市平台Ｗeee! 數據外洩 懷疑暴露過百萬客戶信息（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有北美最大的華人網上超市稱號的Weee!平台數據外洩，懷疑暴露超過百萬名客戶的個人信息。

根據Bleepingcomputer的報導，一個網名為”IntelBroker”的網民，週一在一個黑客論壇上，聲稱洩露Weee!的客戶數據。

根據論壇顯示，洩露的數據包含Weee!客戶的名字、電子郵件、電話號碼，以及訂單備註等。

報導指，數據暴露過百萬名客戶的個人信息，其後Weee!證實有客戶信息被盜。

在Weee!的聲明中，Weee!表示可以確認沒有客戶付款數據外洩，原因是他們沒有將該數據保留在數據庫中，對於在2021年7月12日至去年7月12日期間下訂單的客戶，他們的姓名、地址、電郵地址、電話號碼，以及訂單號等可能已經受到影響。

Weee!指已將問題通知所有客戶，如果他們的信息外洩，將個別通知所有受影響的客戶。

另一方面，Weee!指出，客戶安全是他們的首要任務，正在進行徹底審查，本台曾嘗試聯繫Weee!，但電話不通。

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