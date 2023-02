華人網上超市平台Ｗeee! 數據外洩 懷疑暴露過百萬客戶信息（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有北美最大的華人網上超市稱號的Weee!平台數據外洩,懷疑暴露超過百萬名客戶的個人信息。

根據Bleepingcomputer的報導,一個網名為”IntelBroker”的網民,週一在一個黑客論壇上,聲稱洩露Weee!的客戶數據。

根據論壇顯示,洩露的數據包含Weee!客戶的名字、電子郵件、電話號碼,以及訂單備註等。

報導指,數據暴露過百萬名客戶的個人信息,其後Weee!證實有客戶信息被盜。

在Weee!的聲明中,Weee!表示可以確認沒有客戶付款數據外洩,原因是他們沒有將該數據保留在數據庫中,對於在2021年7月12日至去年7月12日期間下訂單的客戶,他們的姓名、地址、電郵地址、電話號碼,以及訂單號等可能已經受到影響。

Weee!指已將問題通知所有客戶,如果他們的信息外洩,將個別通知所有受影響的客戶。

另一方面,Weee!指出,客戶安全是他們的首要任務,正在進行徹底審查,本台曾嘗試聯繫Weee!,但電話不通。

