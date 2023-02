美國防部指中國高空監視五大洲多年 中方斥屬對華信息輿論戰

【有線新聞】

美國指中國氣球過往多次進入領空,形容中國的高空監視計劃持續多年、遍及五大洲,已與數十個國家分享相關情報,中方質疑美方對華發動輿論戰,而美國總統拜登則重申中美關係無受氣球風波影響。

美國國防部表示,在本月的氣球風波前過去曾4次發現中國氣球進入領空,飛越中方感興趣的地點,批評中方多年來在五大洲多地展開高空監視計劃,強調美方掌握這類氣球的情報,有能力加以追蹤,美軍亦會繼續打撈日前擊落的氣球殘骸。

國務卿布林肯在華盛頓會見北約秘書長斯托爾滕貝格時,直指美國並非中方計劃的唯一目標,批評這類行動侵犯五大洲多國的主權,透露華府已跟數十個國家分享中國氣球的情報。

《華盛頓郵報》引述華府官員指,美國情報界認為這次的中國氣球屬解放軍的監視計劃,指計劃已經在海南省運作多年,收集北京關注的多地軍事情報,包括台灣、日本、印度、菲律賓、越南等。其中日本過去數年亦多次發現上空出現類似氣球,政府確認去年1月於九州以西公海上空發現過不明氣球,會調查是否與美國發現的氣球有關,並與盟友合作收集情報。

在北京,外交部反駁指美方提出監視氣球計劃的說法,可能是美方對中國進行信息輿論戰的一部分,又指日本應秉持客觀公正的立場,而非追隨美國炒作。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。