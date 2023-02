土耳其地震逾萬死 敘利亞指受制裁多年致無力救災

【有線新聞】

土耳其及鄰國敘利亞,繼續在地震災區搜救,再有多人被困逾60小時後獲救。大地震增至16,000多人死亡,6萬多人受傷。土耳其總統埃爾多安承認,政府反應有不足,但強調現時要團結救災,當地Twitter使用一度受到限制。

大地震發生後逾兩天,哈塔伊省安塔基亞再傳出好消息。救援人員找到一名被困68小時的女嬰,立即包裹她的身體保暖。

哈塔伊省還有這名敘利亞男童,被瓦礫堆夾著受困數十小時。他示意想喝水,救援人員馬上用瓶蓋餵他,他報以笑容令所有人感到振奮,最終平安獲救。

陸續有民眾被困數十小時後獲救,搜救規模有增無減。廿多支外地救援隊陸續加入災區搜救,不少災民都在倒塌住所附近,就地生火取暖,一邊等候失蹤親人的消息。有人投訴物資、食物

和救災器材仍嚴重不足,稱即使能捱過大地震,也可能因飢寒交迫而死。

總統埃爾多安到過多處災區視察,承認政府初時反應出現問題,但形容情況已受控。他批評有人借機為政治利益發放負面訊息,強調目前要團結救災,不會讓災民流離失所,期望盡快解決燃料短缺問題。

土耳其的Twitter使用周三曾受到限制,外界批評影響災情資訊流通。當局稱經過與Twitter管理層溝通,強烈要求對方盡快處理破壞公眾秩序及安全的假資訊,Twitter服務其後逐步恢復。

在敘利亞北部重災區伊德利卜省,被稱為白頭盔的民防隊,亦在裝備短缺下救出一名生還女童。敘利亞駐聯合國代表承認器材不足,沒能力救災,指責是國際社會多年制裁敘利亞所致,歐盟同意向敘利亞提供350萬歐元援助,指明需同時分發給政府控制及反政府地區。

