上星期三,一個男人進入舊金山(三藩市)列治文區一個猶太會堂在裡面開槍,沒有人受傷,舊金山地檢處週三正式起訴疑犯,並指控他涉嫌仇恨犯罪。

地檢處控告51歲男子Dmitri Valerie Mishin多項控罪,其中包括兩項妨礙宗教活動的重罪。

檢控官指出,疑犯涉嫌出於仇恨,而針對猶太人的宗教活動。

警方指出,疑犯上星期三走入列治文區Balboa街一間猶太教堂,開了多發空槍之後離開,沒有人受傷。

他在之前一晚走入Balboa街一間戲院,揮舞一把仿製手槍。

地檢處表示,如果所有控罪,包括仇恨罪名全部成立,疑犯面對的最高刑罰是監禁10年。

