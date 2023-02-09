美國情報機構指被擊落的中國氣球絕非民用

February 9, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
(U.S. Fleet Forces)

【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登在國情咨文中，雖然未有大肆提及「中國間諜氣球事件」，但就表明如果中國侵犯美國主權，美國一定全力還擊。

中方週三指責拜登抹黑中國，中方也否認闖進美國領空的中國監視氣球，是從事間諜活動，但美軍就予以駁斥，指中國有間諜氣球隊伍，在全球多個地區收集軍事情報。

在週二晚的國情咨文中，拜登對中國間諜氣球事件沒有太多的著墨，但就強對侵犯美國主權的行為，美國一定全力回擊。

拜登說：「我承諾會和中國合作，在能促進美國利益、有利世界之處，但別誤會，就像我們上週表明，如果中國威脅到我們的主權，我們會出手護國，而且也這麼做了。」

中方回應指拜登抹黑中國，並重申被美國擊落的監視氣球，是民用的氣象飛艇。

中國外交部發言人毛寧說：「美國動用武力襲擊中國的民用無人飛艇，是不可接受的不負責任的行為，中方已經提出了嚴正的抗議，我們還想強調，誇大和渲染中國威脅，無益於中美的互信和關係改善，也不能使美國更安全。」

但最新來自美國情報機構的消息指，被擊落的間諜汽球絕不是民用，而是中國軍事監視計劃的一部份。

國防部發言人Pat Ryder說：「我可以向你保證，這不是民用目的，我們百分百確認。」

類似被擊落的間諜汽球，甚至在早幾天中國在元宵節期間，中方發佈展示解放軍軍事力量的宣傳片中出現，此外，在一條2018年的影片見到，中國軍方正在測試一個疑似軍用汽球。

《紐約時報》週三引述多名美國情報官員的研判指，中國的間諜氣球計劃涵蓋全球執行監視任務，目的是要收集各國的軍事能力情報，對美國的間諜任務就是收集美國軍事基地的情報，美國官員指出相比於間諜衛星，氣球的優點是更靠近地面，更方便偵測、拍攝，與收集各種信號，而且隨風向飄移，更難被人發現與追踪。

連同這次，已經有五次進入美國領空，當中有三次是在特朗普時代短暫闖入，當時軍方未能及時確定氣球的來歷，而列為不明物體，而這次事件令軍方有時間觀察氣球的軌跡，並檢驗氣球的設備。

美國情報官員也指出，類似的間諜氣球也出現在其他國家與地區，比如有第二個氣球在拉丁美洲上空出現，而之前在日本、菲律賓及台灣都有出現，在最近幾個月，台灣上空也發現類似的汽門在上空盤旋。

台灣國防安全研究院長蘇紫雲稱，過去兩年，至少有四個這類氣球進入台灣，他說鑑於台灣的面積相對較小，台灣軍隊可以攔截氣球，或擊落汽球的時間相對有限。

至於為甚麼該氣球會是威脅，蘇紫雲表示，因為間諜氣球飛越了蒙大拿州，是美國非常重要的洲際彈道導彈基地，如果中國試圖先發製人，將首先摧毀敵人的洲際導彈基地，而間諜氣汽球能夠獲得敏感地帶的高解像度的相片，對解放軍非常有幫助。

台灣方面認為，「國際社會不應容忍」中國的間諜氣球。

中方堅稱氣球是民用，但始終不交代屬於哪間企業所有。

美國國防部就認為，作為一個負責任的國家，如果一個民用氣象氣球進入了其他國家的領空，是應該主動發聲明。

Ryder說：「一個負責任的國家，會發表某種公開聲明指，嘿，注意！正向你的方向前進，我們只是想讓大家知道，中國沒有這樣做，直到他們被叫出來後，他們才反應過來。」

對此，《紐約時報》引述戰略與國際研究中心的學者指出，中國在公共資訊管理方面有不當做法，當中方發表聲明表示遺憾時，就應該見好便收，而中方訛稱那是民用氣象氣球，到頭來令事態惡化。

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