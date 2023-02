美國情報機構指被擊落的中國氣球絕非民用

【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登在國情咨文中,雖然未有大肆提及「中國間諜氣球事件」,但就表明如果中國侵犯美國主權,美國一定全力還擊。

中方週三指責拜登抹黑中國,中方也否認闖進美國領空的中國監視氣球,是從事間諜活動,但美軍就予以駁斥,指中國有間諜氣球隊伍,在全球多個地區收集軍事情報。

在週二晚的國情咨文中,拜登對中國間諜氣球事件沒有太多的著墨,但就強對侵犯美國主權的行為,美國一定全力回擊。

拜登說:「我承諾會和中國合作,在能促進美國利益、有利世界之處,但別誤會,就像我們上週表明,如果中國威脅到我們的主權,我們會出手護國,而且也這麼做了。」

中方回應指拜登抹黑中國,並重申被美國擊落的監視氣球,是民用的氣象飛艇。

中國外交部發言人毛寧說:「美國動用武力襲擊中國的民用無人飛艇,是不可接受的不負責任的行為,中方已經提出了嚴正的抗議,我們還想強調,誇大和渲染中國威脅,無益於中美的互信和關係改善,也不能使美國更安全。」

但最新來自美國情報機構的消息指,被擊落的間諜汽球絕不是民用,而是中國軍事監視計劃的一部份。

國防部發言人Pat Ryder說:「我可以向你保證,這不是民用目的,我們百分百確認。」

類似被擊落的間諜汽球,甚至在早幾天中國在元宵節期間,中方發佈展示解放軍軍事力量的宣傳片中出現,此外,在一條2018年的影片見到,中國軍方正在測試一個疑似軍用汽球。

《紐約時報》週三引述多名美國情報官員的研判指,中國的間諜氣球計劃涵蓋全球執行監視任務,目的是要收集各國的軍事能力情報,對美國的間諜任務就是收集美國軍事基地的情報,美國官員指出相比於間諜衛星,氣球的優點是更靠近地面,更方便偵測、拍攝,與收集各種信號,而且隨風向飄移,更難被人發現與追踪。

連同這次,已經有五次進入美國領空,當中有三次是在特朗普時代短暫闖入,當時軍方未能及時確定氣球的來歷,而列為不明物體,而這次事件令軍方有時間觀察氣球的軌跡,並檢驗氣球的設備。

美國情報官員也指出,類似的間諜氣球也出現在其他國家與地區,比如有第二個氣球在拉丁美洲上空出現,而之前在日本、菲律賓及台灣都有出現,在最近幾個月,台灣上空也發現類似的汽門在上空盤旋。

台灣國防安全研究院長蘇紫雲稱,過去兩年,至少有四個這類氣球進入台灣,他說鑑於台灣的面積相對較小,台灣軍隊可以攔截氣球,或擊落汽球的時間相對有限。

至於為甚麼該氣球會是威脅,蘇紫雲表示,因為間諜氣球飛越了蒙大拿州,是美國非常重要的洲際彈道導彈基地,如果中國試圖先發製人,將首先摧毀敵人的洲際導彈基地,而間諜氣汽球能夠獲得敏感地帶的高解像度的相片,對解放軍非常有幫助。

台灣方面認為,「國際社會不應容忍」中國的間諜氣球。

中方堅稱氣球是民用,但始終不交代屬於哪間企業所有。

美國國防部就認為,作為一個負責任的國家,如果一個民用氣象氣球進入了其他國家的領空,是應該主動發聲明。

Ryder說:「一個負責任的國家,會發表某種公開聲明指,嘿,注意!正向你的方向前進,我們只是想讓大家知道,中國沒有這樣做,直到他們被叫出來後,他們才反應過來。」

對此,《紐約時報》引述戰略與國際研究中心的學者指出,中國在公共資訊管理方面有不當做法,當中方發表聲明表示遺憾時,就應該見好便收,而中方訛稱那是民用氣象氣球,到頭來令事態惡化。

