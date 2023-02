【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區22 Avenue夾Moraga/Noriega街週四早上發生三級火警。

消防局表示,大火波及三棟住宅,有一人嚴重受傷,當局疏散該路段的居民,並呼籲駕駛者避免前往現場。

消防局表示有人聽到火場一度傳出爆炸聲。

