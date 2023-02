舊金山將推連串措施應對「房屋要素」計劃 市長稱可能引起市民不滿（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣布為了應對早前按加州要求通過的「房屋要素」計劃,將會推出一連串措施,包括在舊金山西部,例如日落區提升建築密度、興建更高的房屋,確保在未來8年可以達到興建82,000個單位的目標。

布里德表明,部份措施將引起一些市民不滿。

「房屋要素」計劃經州府批准後,舊金山計劃在今年至2031年的八年內興建82,069個新的房屋單位,新的單位中超過一半將是給低收入和中等收入家庭的可負擔房屋。

州長紐森在通過舊金山的「房屋要素」時表示,市府要顯示可以認真看待建屋問題,而不是一再拖延。

有見及此,舊金山市長布里德宣佈推出一連串措施,要求舊金山規劃署簡化審批程序,以加快興建房屋的速度。

為了避免官僚主義延誤進度,她亦要求不同部門,例如是消防局和水利局需要加強合作,將處理房屋規劃申請的速度減半。

布里德表示,有些措施可能會令市民感到不舒服,當中包括在舊金山西部,例如是日落區的交通走廊提升建築密度,及興建更高的房屋,亦會立法要求新建築必須包含特定數量的可負擔房屋。

布里德表示,無家可歸者問題是舊金山面臨的一大挑戰,房屋短缺是造成這個問題的主要原因,她表示要改變現狀,將會引來一些市民的不滿。

