舊金山將推連串措施應對「房屋要素」計劃 市長稱可能引起市民不滿（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德宣布為了應對早前按加州要求通過的「房屋要素」計劃，將會推出一連串措施，包括在舊金山西部，例如日落區提升建築密度、興建更高的房屋，確保在未來8年可以達到興建82,000個單位的目標。

布里德表明，部份措施將引起一些市民不滿。

「房屋要素」計劃經州府批准後，舊金山計劃在今年至2031年的八年內興建82,069個新的房屋單位，新的單位中超過一半將是給低收入和中等收入家庭的可負擔房屋。

州長紐森在通過舊金山的「房屋要素」時表示，市府要顯示可以認真看待建屋問題，而不是一再拖延。

有見及此，舊金山市長布里德宣佈推出一連串措施，要求舊金山規劃署簡化審批程序，以加快興建房屋的速度。

為了避免官僚主義延誤進度，她亦要求不同部門，例如是消防局和水利局需要加強合作，將處理房屋規劃申請的速度減半。

布里德表示，有些措施可能會令市民感到不舒服，當中包括在舊金山西部，例如是日落區的交通走廊提升建築密度，及興建更高的房屋，亦會立法要求新建築必須包含特定數量的可負擔房屋。

布里德表示，無家可歸者問題是舊金山面臨的一大挑戰，房屋短缺是造成這個問題的主要原因，她表示要改變現狀，將會引來一些市民的不滿。

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