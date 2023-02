半月灣槍擊案華裔死者舉殯 有人發起眾籌協助家屬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

半月灣槍擊案其中一名華裔死者週三舉殯,有人為他在網上發起眾籌。

槍擊案中最年輕的死者,43歲的Yetao Bing,在週三舉行私人喪禮。

有人為他在GoFundMe發起眾籌,目標籌得50萬元,協助喪禮費用及協助家屬。

根據眾籌網頁的資料,Bing遺下妻子、一對子女、在中國的父母及兩個姊姊。

他自從疫情開始就沒有回去中國,原本打算全家2月14日返國探訪父母,亦將是他4歲的女兒第一次見到祖父母,而Bing的父親兩年前患上癌症,兒子的死訊對兩老是很大打擊。

眾籌發起人又指,Bing生前熱愛工作,往往是第一個抵達工作的溫室,亦是最後一個離開,勤勞和誠實的個性,贏盡同事的尊敬。

Bing在California Terra Garden工作,槍手涉嫌先在這裡開槍,之後再去到Concord農場犯案。

中國駐舊金山(三藩市)總領事館表示,槍擊案中的5名華裔死者都是中國公民。

中國籍被告,姓名譯音趙春禮(Chunli Zhao),將會在2月16日再次上庭,面臨7項謀殺及一項企圖謀殺罪。

