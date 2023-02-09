半月灣槍擊案華裔死者舉殯 有人發起眾籌協助家屬（視頻）

February 9, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區

【KTSF 毛皓延報導】

半月灣槍擊案其中一名華裔死者週三舉殯，有人為他在網上發起眾籌。

槍擊案中最年輕的死者，43歲的Yetao Bing，在週三舉行私人喪禮。

有人為他在GoFundMe發起眾籌，目標籌得50萬元，協助喪禮費用及協助家屬。

根據眾籌網頁的資料，Bing遺下妻子、一對子女、在中國的父母及兩個姊姊。

他自從疫情開始就沒有回去中國，原本打算全家2月14日返國探訪父母，亦將是他4歲的女兒第一次見到祖父母，而Bing的父親兩年前患上癌症，兒子的死訊對兩老是很大打擊。

眾籌發起人又指，Bing生前熱愛工作，往往是第一個抵達工作的溫室，亦是最後一個離開，勤勞和誠實的個性，贏盡同事的尊敬。

Bing在California Terra Garden工作，槍手涉嫌先在這裡開槍，之後再去到Concord農場犯案。

中國駐舊金山（三藩市）總領事館表示，槍擊案中的5名華裔死者都是中國公民。

中國籍被告，姓名譯音趙春禮（Chunli Zhao），將會在2月16日再次上庭，面臨7項謀殺及一項企圖謀殺罪。

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