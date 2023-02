【KTSF】

加拿大魁北克省拉華市(Laval)週三早上有一輛巴士撞入一間托兒所,導致兩名兒童死亡,6名兒童送往醫院,警方已經拘捕了肇事司機。

當地警方封鎖現場附近,以便調查事故原因,並將接報後驚慌到場的家長安置在附近的一間小學。

目前涉案的51歲男司機,面對被控殺人和不小心駕駛,警方透露他入職十年,並無任何事故記錄。

