報告指加州亞太裔族群比其他群體更害怕槍械暴力（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州大學洛杉磯分校一份報告顯示,加州的亞太裔族群比其他群體,更加害怕會成為槍械暴力的受害者。

加州的亞太裔居民與其他族裔相比,更擔心成為槍械暴力的受害者,這是加州大學洛杉磯分校一份報告的發現,報告指出,這個現象並不是因為Monterey Park及半月灣大規模槍擊案所造成,甚至在這些事件發生前,亞太裔社區就已經有這方面的擔憂。

該報告是由UCLA的衛生政策研究中心及AAPI數據中心公佈,當中提到,3分之2的亞裔及太平洋島民“非常擔心”或“有點擔心”成為槍械暴力的受害者,這數字明顯高於加州所有族裔中43%的平均水平。

相較之下,49%的拉美裔居民,45%的非洲裔居民,及30%的白人居民表示非常或有點擔心。

而亞太裔族群當中,韓裔族群為最擔心槍械暴力,緊接著是菲律賓裔及華裔,再來是越南裔,最後才是日本裔。

研究人員指出,這項調查是在2021年才開始,所以無法與過去做比較,得知亞太裔族群是否在近年更加擔心受到槍械暴力威脅,但是報告中也指出,有幾個因素可能導致亞裔對槍械暴力感到畏懼,包括疫情期間的仇亞罪行發生,及大量相關的報導,不論是關於亞裔被騷擾、辱罵或遭到暴力襲擊,近幾年的大規模槍擊案也可能是原因之一。

研究人員也判定,若在今天重新做民調,亞裔民眾對槍械暴力的恐懼程度,一定比報告中來的還高。

