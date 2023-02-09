報告指加州亞太裔族群比其他群體更害怕槍械暴力（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州大學洛杉磯分校一份報告顯示，加州的亞太裔族群比其他群體，更加害怕會成為槍械暴力的受害者。

加州的亞太裔居民與其他族裔相比，更擔心成為槍械暴力的受害者，這是加州大學洛杉磯分校一份報告的發現，報告指出，這個現象並不是因為Monterey Park及半月灣大規模槍擊案所造成，甚至在這些事件發生前，亞太裔社區就已經有這方面的擔憂。

該報告是由UCLA的衛生政策研究中心及AAPI數據中心公佈，當中提到，3分之2的亞裔及太平洋島民“非常擔心”或“有點擔心”成為槍械暴力的受害者，這數字明顯高於加州所有族裔中43%的平均水平。

相較之下，49%的拉美裔居民，45%的非洲裔居民，及30%的白人居民表示非常或有點擔心。

而亞太裔族群當中，韓裔族群為最擔心槍械暴力，緊接著是菲律賓裔及華裔，再來是越南裔，最後才是日本裔。

研究人員指出，這項調查是在2021年才開始，所以無法與過去做比較，得知亞太裔族群是否在近年更加擔心受到槍械暴力威脅，但是報告中也指出，有幾個因素可能導致亞裔對槍械暴力感到畏懼，包括疫情期間的仇亞罪行發生，及大量相關的報導，不論是關於亞裔被騷擾、辱罵或遭到暴力襲擊，近幾年的大規模槍擊案也可能是原因之一。

研究人員也判定，若在今天重新做民調，亞裔民眾對槍械暴力的恐懼程度，一定比報告中來的還高。

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