女子興訟告連鎖按摩店 聲稱在Burlingame分店遭性侵（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一名女子聲稱她在中半島的一間大型連鎖按摩店遭到性侵，她現正控告這家水療按摩店，同時暗示該按摩店包庇涉事的一名員工。

這名自稱為Jane Epstein的女子表示，將在San Mateo縣高等法院提出訴訟，她聲稱在2017年5月，Burlingame一間按摩店的一名男性員工性侵她。

Epstein說：「今天我在此，乃因Burlingame Massage Envy對不起我，你現在看到站在你面前的女人，是個非常不同的人，相比於當時那個進入該按摩店，並遭到一名叫Justin McKesson的員工性侵的人，在這店發生於我的事是不可接受。」

她又指，自己經過了慢長的康復路，代表她的律師Bobby Thompson表示，該按摩店明知該名男性員工是一名性侵者，而且在2013年也曾涉嫌性侵另一名女性，但就沒有向警方報案，繼續讓他擔任按摩師。

Epstein說：「該按摩店還讓多少女士被性侵，乃因其漠視客戶安全，還有多少其他女性認為自已孤單，而不能挺身而出，即便自己受那人及那按摩店的漠視所衝擊。」

原告人希望有更多的受害人可以站出來。

Epstein說：「請致電650-513-6111聯繫我們，可以100%保密舉報你的性侵案，你的匿名將始終受保障，請幫助我阻止這一切，並使San Mateo縣成為一個更安全的地方。」

在2018年，幾名女性一起指控該按摩店在加州多個地點涉及性侵行為，當中包括Burlingame的分店。

本台就事件曾聯繫了Massage Envy，但就未收到回復。

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