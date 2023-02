女子興訟告連鎖按摩店 聲稱在Burlingame分店遭性侵（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一名女子聲稱她在中半島的一間大型連鎖按摩店遭到性侵,她現正控告這家水療按摩店,同時暗示該按摩店包庇涉事的一名員工。

這名自稱為Jane Epstein的女子表示,將在San Mateo縣高等法院提出訴訟,她聲稱在2017年5月,Burlingame一間按摩店的一名男性員工性侵她。

Epstein說:「今天我在此,乃因Burlingame Massage Envy對不起我,你現在看到站在你面前的女人,是個非常不同的人,相比於當時那個進入該按摩店,並遭到一名叫Justin McKesson的員工性侵的人,在這店發生於我的事是不可接受。」

她又指,自己經過了慢長的康復路,代表她的律師Bobby Thompson表示,該按摩店明知該名男性員工是一名性侵者,而且在2013年也曾涉嫌性侵另一名女性,但就沒有向警方報案,繼續讓他擔任按摩師。

Epstein說:「該按摩店還讓多少女士被性侵,乃因其漠視客戶安全,還有多少其他女性認為自已孤單,而不能挺身而出,即便自己受那人及那按摩店的漠視所衝擊。」

原告人希望有更多的受害人可以站出來。

Epstein說:「請致電650-513-6111聯繫我們,可以100%保密舉報你的性侵案,你的匿名將始終受保障,請幫助我阻止這一切,並使San Mateo縣成為一個更安全的地方。」

在2018年,幾名女性一起指控該按摩店在加州多個地點涉及性侵行為,當中包括Burlingame的分店。

本台就事件曾聯繫了Massage Envy,但就未收到回復。

