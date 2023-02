【KTSF】

總統拜登發表國情咨文之後,白宮為亞太裔、夏威夷原住民以及太平洋島民社區舉行特別的新聞簡報會。

貿易代表戴琪(Katherine Tai)說:「這是我在貿易代表處的感受,拜登總統真正關心AA & NHPI社區,他看到了我們,他正在為我們做事,他的經濟計劃正在奏效,我很高興能擔任這個職務,見到你們所有人,並努力、快速、專注地為美國人工作。」

戴琪指,總統拜登明確表示,亞太裔以及太平洋島民社區,在許多方面都正處於一個充滿巨大挑戰和機遇的時代,她又呼籲共和黨可以合作,為美國家庭提供服務,而不是捲入黨派戰爭。

她指,拜登願意和世界各地,包括與印太地區的國家追求共同目標,而她自己亦即將訪問印太地區。

