科技企業裁員潮持續,總部設在南灣聖荷西的視像會議軟件公司Zoom宣佈裁減1,300名員工,佔公司員工約一成五。

Zoom行政總裁Eric Yuan在一封致員工的信中表示,所有部門都將受到裁員影響,在疫情期間,由於視像會議需求急升,公司人力也快速增長,2年間人手增加三倍。

Eric Yuan承認決策錯誤,公司膨漲得太快,導致現在要裁員。

他表示,公司管理層將減薪兩成,並放棄今年的花紅,他自己則減薪98%。

