【KTSF】

聯邦勞工部長Marty Walsh將離開拜登政府,擔任全國冰球聯盟球員協會的執行董事。

一位政府官員表示,預計Walsh將在拜登總統發表國情咨文後離職,之後做全國冰球聯盟球員工會的執行董事。

作為聯邦勞工部長,Walsh幫手促成了主要貨運鐵路公司與工會之間的臨時工作協議,成功阻止在2022年中期選舉之前,可能擾亂全國經濟的罷工。

The Associated Press contributed to this report.

