近日TikTok流行用水彈槍射人風氣 San Mateo縣警提醒民眾屬違法（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

近日在TikTok流行一股用水彈槍射人的風氣,San Mateo縣警最近亦接報有人遭到未成年人士用玩具水彈槍攻擊,警方提醒大家,用水彈槍射人的行為是違法。

根據San Mateo縣警,涉案的水彈槍發射一種凝固的水珠射速亦非常快。

San Mateo縣警表示,Millbrae在過去曾接獲有人遭水彈槍攻擊的報告,而在過去幾個星期,San Carlos亦收到幾宗相關報告,更有一名事主眼部受傷。

警方表示,案發地點主要是在San Carlos市中心附近,根據目擊者口供,涉案有5名未成年人士,他們涉嫌多次在晚上駕車向途人開槍。

警方指向人、動物和車輛發射水珠或水彈是違法,根據受害人的傷勢,開槍人士可以被輕罪起訴。

警方督促家長和子女討論,並指出當玩具槍用作傷害他人,就不再是玩具。

警方呼籲受害人或目擊者要打911報警,而有任何資料的市民,可以致電匿名舉報熱線(800) 547-2700和警方聯絡。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。