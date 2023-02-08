阿肯色州長代表共和黨反駁拜登國情咨文 斥拜登太軟弱

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總統拜登發表國情咨文結束後，共和黨派出阿肯色州長Sarah Huckabee做出回應。

Huckabee說：「身為三個年幼孩子的媽媽，讓我不要相信我聽到的每一個故事，所以請原諒我，因為我不相信今晚從拜登總統那裡聽到的任何事情，從失控的通脹和暴力犯罪，到危險的戰爭危機和，來自中國的威脅，拜登和民主黨辜負了你，他們知道這一點，你也知道，現在是改變的時候了，今晚讓我們重申，我們對永恆的美國理念的承諾，政府存在並不是要統治人民，而是要為人民服務，民主派想以更多的政府控制統治我們，但那不是我們。」

Huckabee說，拜登太弱了，不適合擔任三軍統帥，她還說拜登已經80歲了，但她同時也呼籲共和黨交棒給新一代。

另外，總統副助理兼白宮亞太裔事務高級聯絡員Erika L. Moritsugu發表聲明，在拜登國情咨文中，拜登總統不僅談到了兌現他競選時做出的承諾，而且表明他真正關心美國人民，並正在為美國人而戰，加強美國的經濟，降低失業率，擴大醫療保健，並讓社區更安全。

Moritsugu說拜登支持我們。

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