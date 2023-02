阿肯色州長代表共和黨反駁拜登國情咨文 斥拜登太軟弱

【KTSF】

總統拜登發表國情咨文結束後,共和黨派出阿肯色州長Sarah Huckabee做出回應。

Huckabee說:「身為三個年幼孩子的媽媽,讓我不要相信我聽到的每一個故事,所以請原諒我,因為我不相信今晚從拜登總統那裡聽到的任何事情,從失控的通脹和暴力犯罪,到危險的戰爭危機和,來自中國的威脅,拜登和民主黨辜負了你,他們知道這一點,你也知道,現在是改變的時候了,今晚讓我們重申,我們對永恆的美國理念的承諾,政府存在並不是要統治人民,而是要為人民服務,民主派想以更多的政府控制統治我們,但那不是我們。」

Huckabee說,拜登太弱了,不適合擔任三軍統帥,她還說拜登已經80歲了,但她同時也呼籲共和黨交棒給新一代。

另外,總統副助理兼白宮亞太裔事務高級聯絡員Erika L. Moritsugu發表聲明,在拜登國情咨文中,拜登總統不僅談到了兌現他競選時做出的承諾,而且表明他真正關心美國人民,並正在為美國人而戰,加強美國的經濟,降低失業率,擴大醫療保健,並讓社區更安全。

Moritsugu說拜登支持我們。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。