南灣聖荷西週一晚發生今年市內第2宗行人死亡事故,也是第4宗致命交通事故。

案發地點在Monterey夾Blossom Hill路段,警方初步調查顯示,週一晚9點左右,一名成年男性司機駕駛一輛半掛卡車,在Monterey路向南行駛時,撞上一名成年男性行人,他並沒有行走在人行橫道上,行人當場傷重不治。

警方表示,貨車司機事後留在現場配合調查,沒有服用酒精或藥物的跡象,死者的身份將由當局在確認並通知近親後公佈,任何人有相關消息,可洽(408) 277-4654與警方聯繫。

