加州其中一條斷層有機會導致超過7級大地震

【KTSF 黃恩光報導】

土耳其7.8級大地震造成嚴重人命傷亡,加州也位於地震帶,而其中一條斷層也有機會導致超過7級的大地震。

《舊金山紀事報》報導指出,加州的San Andreas斷層長約800英里,從南加州到北加州,貫穿灣區中半島、舊金山以及北灣沿海一帶,曾引發1857年加州中部7.8級地震、1906年三藩市7.9級地震,以及灣區1989年Loma Prieta 6.9級地震。

地質學家認為,除了San Andreas斷層之外,灣區其他斷層都不能引發好像在土耳其發生的大地震。

科學家關注的東灣Hayward斷層,長45英里,地質學家表示,這斷層不大可能造成7級或更強的地震,雖然是這樣,但接近7級的地震如果震央接近人口稠密的市區,仍然會導致嚴重後果,例如1989年6.9級地震,當時震央在南面的Santa Cruz,如果震央靠近舊金山等都市區,禍害會更大。

一條位於南美洲智利的斷層,長一千英里,闊150英里,1960年時曾引發9.5級大地震,是有史以來錄得最強力的地震。

