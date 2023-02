聯儲局預期今年通脹明顯放緩 明年會回到2%水平

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二出席首都華盛頓一個經濟學會接受專訪時表示,聯儲局預期今年內通脹會明顯放緩,到明年會回到2%的水平,而在此之前有一段時間,不會放寬利率政策。

他也預期樓市的通脹會在年中放緩,但必須密切注意個人消費開支報告有關核心服務的部份,而這個部份並不包括住屋開支在內。

核心服務業佔了過半數經濟以上的通脹,目前仍未有減緩的跡象。

包維爾又提到,俄烏戰爭、中國放寬疫情封控、重開經濟後的情況,以及美國對勞工需求強勁等因素,都是經濟的隱憂。

他指出,1月份美國增加近52萬份工作,標誌著聯儲局必須更努力,才能將通脹降低,為此聯儲局再加息4分之1厘,加至4.5到4.75厘,市場預期聯儲局在3月會再次加息,然後才會暫停加息,以評估更高的利息會對通脹及經濟,也什麼進一步的作用。

另外,澳洲央行跟隨美國的步伐也宣布加息4分之1厘至到3.35厘,是超過十年來新高,今次是澳洲第九次上調利率。

