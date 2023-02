奧克蘭市長盛桃展開農曆新年步行活動 探訪華埠商家（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃(Sheng Thao)週二展開農曆新年步行活動,探訪奧克蘭華埠的商家,並關注治安問題。

在舞獅隊熱鬧的帶領下,奧克蘭市長盛桃在社區人士和警方的陪同下,浩浩蕩蕩從Wilma Chan Park出發,一路走到奧克蘭華埠,展開慶祝農曆新年的步行巡街活動,身為苗族的她,也穿上一身紅衣,喜氣洋洋。

盛桃說:「這件紅色西裝是對農曆新年的認可,而且我覺得我穿這個顏色很好看。」

盛桃是奧克蘭市最年輕,而且是第一位苗族市長,在屋華埠社區促進會OCIC邀請下,前來向華埠商家和民眾拜年。

盛桃說:「我認為這是無比的重要,我們作為領導應該出來社區,跟我們的小商業主和居民交談,在這方面我們需要確保我們了解他們所需要的需求,感覺到他們被看重,並確保他們在社區內茁壯。」

屋崙華埠社區促進會OCIC主席莊錦鎮說:「我們這個市長剛上任對不對,她又年輕,還不太了解我們社區的所有的細節的議題,所以我邀請市長來拜訪我們,更好的了解我們關切的議題。」

盛桃一一拜訪商家與居民,有求必應的跟大家合照,而且花很長的時間和市民交流,展現親和力,對於華裔社區最關注的公共安全問題,盛桃強調會和社區合作。

盛桃說:「公共安全的一部分是要確保我們有激活的空間,所以作為政府我們需要和華埠,以及其他像華埠的地方一起努力,確保我們就公共安全和社區一起,這也是我們打算要大使們做的事。」

針對近來包括有色人種協進會奧克蘭分會在內的多個社區組織,持續呼籲市長讓被迫放行政假的奧克蘭市警察局長LeRonne Armstrong盡快恢復職務,盛桃也做出回應。

盛桃說:「很不幸我無法置評,因為這是人事事務,但我可以說的是,我們非常嚴肅看待所有指控,但其他的我就沒辦法回答了。」

Armstrong局長因為被指涉嫌包庇一名警官的不當行為,至今仍被安排休行政假。

