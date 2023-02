【KTSF】

舊金山(三藩市)交通局表示,收入仍未回復到疫情前的水平,預計在2025年起,將會面臨龐大的財政赤字。

交通局最新發表的財政報告指出,車票及泊車方面的收入在疫情期間急跌,聯邦政府之後向交通局發出一筆紓困金,然而這筆錢預計會在2025年用盡,預測紓困金用盡後,會面臨一億三千萬的財政赤字,在2026年前,更會錄得約二億一千萬的赤字,若情況不改善,將逼使交通局可能要減少25%的服務班次。

