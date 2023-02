共和黨眾議員George Santos涉嫌履歷造假 正受國會道德委員會調查

【KTSF 張麗月報導】

涉嫌履歷造假的共和黨籍紐約州聯邦眾議員George Santos現正接受,國會眾議院的道德委員會調查。

國會眾議院共和黨團內部要求涉嫌虛報履歷和個人背景資料的George Santos辭去聯邦眾議員職位,眾議長麥卡錫也證實,眾議院道德委員會正調查Santos,暫時未知從甚麽方向調查他。

麥卡錫說,如果委員會發現Santos犯錯,將會採取行動。

Santos是在截止日期過後幾個月才向國會提交他個人的財務報告,受醜聞的影響,他上星期也決定辭去眾議院屬下兩個委員會的職務。

Santos在去年中期選舉擊敗民主黨籍對手,當選為紐約州代表長島的聯邦眾議員之後不足兩個月。

《紐約時報》爆料指,有證據顯示Santos在他的工作履歷、個人背景資料和財務狀況都涉嫌虛報資料,Santos其後向紐約郵報承認,他在競選運動中訛稱自己曾經在高盛和花旗銀行工作,又虛報自己是猶太裔。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。