土耳其地震死亡人數增至過萬 災區續有生還者獲救

受大地震重創的土耳其南部及鄰國敘利亞,死亡人數增至超過11,000人,逾42,000多人受傷,世衛估計多達2,300萬人受災。災區再有多名生還者獲救,包括兒童。

土耳其南部地震災區阿德亞曼,一個10歲女童被埋瓦礫47小時後,獲救生還。

救援人員又鋸開大塊瓦礫,救出同樣被困兩日的一對母子。

當地天氣嚴寒,救援人員把握搶救的黃金時間救人,多處都傳來兒童獲救的好消息。

土耳其軍方動員9,000名士兵、逾70架軍機救災。超過30個國家及地區伸出援手,中國的救援隊已抵達土耳其,但部分外國救援人員,因當地機場跑道結冰,飛機停飛未能前往災區。

有災民投訴,部分地方沒見過救援人員出現,又批評政府救災反應緩慢,災民無處棲身。嚴寒之下,沒有電及燃料,要用簡單工具自行挖掘失蹤親人,質問政府廿多年來收取作防災的地震稅,用在何處。

南部伊斯坎迪爾角港口地震後起火,周二晚仍在焚燒,軍方派軍機救火。

接壤土耳其的敘利亞北部,一名相信在瓦礫下誕生的女嬰獲救送院。醫生稱她出現癲癇及多處受傷,背部可能曾受硬物撞擊而腫脹。女嬰獲救時臍帶仍連繫著媽媽,估計只出生約3小時,但家人全部罹難。

聯合國憂慮敘利亞的災情,指阿勒頗的醫院已超負荷,食水、消毒物品等需求極大。不過連接敘利亞和土耳其唯一陸路人道走廊的道路受損,希望能設法打通道路,運送物資及救援器材。

