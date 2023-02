Santa Clara縣府通過撥款百萬增聘人手打擊非法槍械（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Santa Clara縣政府週二通過一筆約一百萬的撥款,在縣內增加11個職位,合共聘請18個職員打擊非法槍械。

在Santa Clara縣隸屬地檢署轄下、幾年前由縣參事Cindy Chavez成立的槍械暴力部門,現時有3名檢察官和2名調查員,負責回收市面上的非法槍械,包括向有犯罪背景的人士發出禁止買槍的命令,及沒收他們擁有的槍械。

這筆約一百萬的撥款,會用作增聘11個職位。

Santa Clara副地檢官James Gibbons-Shapiro說,這筆撥款容許他們更有效打擊非法槍械。

Gibbons-Shapiro說:「我們社區中有些人不被容許擁槍,因為他們是罪犯,是家暴施暴者,現在我們會有更多資源,確保能執行這些禁制令,還有是向不宜擁槍者繳械

針對近日的槍擊案,槍手都是用合法購買的槍械犯案,他就這樣回應:「當法庭下令沒收槍械,那枝槍就會被沒收,不管是合法購買或是非法取得

縣參事Cindy Chavez說,這筆撥款是預防勝於治療。

Chavez說:「我認為每次向受禁止者繳械,都很可能會拯救一條生命,很重要的是我們正採取步驟,去果斷介入(預防)問題,而不是(坐等)回應911求救電話

Santa Clara縣這個取締槍械暴力的部門招聘的18名新職員,包括有調查員、分析師及律師等,該部門也將會和其他執法部門合作,包括聯邦煙酒及軍火管理局(ATF)、國土安全部。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。