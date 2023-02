加州議員提法案仿效荷蘭 允許開設大麻咖啡室（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有州眾議員提案仿效荷蘭,允許開設大麻咖啡室,提供食物、非酒精飲品以及音樂等服務,並由地方政府自行規範。

根據舊金山紀事報報導,代表舊金山的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)提出AB374法案,旨在允許類似於阿姆斯特丹受歡迎的大麻咖啡店,也能在加州出現,希望幫助合法的大麻業者可以跟黑市競爭,吸引到新的顧客。

法案建議授權地方政府決定是否允許提供非酒精飲料、食物,以及音樂服務的大麻咖啡店設立,讓顧客抽大麻社交的同時,也能享用餐飲。

加州娛樂用大麻已經合法化,但大麻休閒室仍被禁止販售一般的食物和飲料,業者認為這對於顧客來說很不方便。

提案議員表示,法案通過後,將由地方政府來制定規範,允許當地的大麻咖啡店設立。

舊金山紀事報的報導指出,在舊金山市,市議員孟達文(Rafael Mandelman)也透露計畫提出法案,允許該市的大麻休閒室提供餐飲服務,並可以舉行現場音樂活動。

目前舊金山有13間大麻休閒室,顧客可以在店內抽大麻,但就禁止販售非大麻產品。

目前AB374法案只在提出階段,尚未分配審查的委員會,如果通過立法程序並獲得州長簽署,預計在明年實施。

