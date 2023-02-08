加州議員提法案仿效荷蘭 允許開設大麻咖啡室（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有州眾議員提案仿效荷蘭，允許開設大麻咖啡室，提供食物、非酒精飲品以及音樂等服務，並由地方政府自行規範。

根據舊金山紀事報報導，代表舊金山的州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出AB374法案，旨在允許類似於阿姆斯特丹受歡迎的大麻咖啡店，也能在加州出現，希望幫助合法的大麻業者可以跟黑市競爭，吸引到新的顧客。

法案建議授權地方政府決定是否允許提供非酒精飲料、食物，以及音樂服務的大麻咖啡店設立，讓顧客抽大麻社交的同時，也能享用餐飲。

加州娛樂用大麻已經合法化，但大麻休閒室仍被禁止販售一般的食物和飲料，業者認為這對於顧客來說很不方便。

提案議員表示，法案通過後，將由地方政府來制定規範，允許當地的大麻咖啡店設立。

舊金山紀事報的報導指出，在舊金山市，市議員孟達文（Rafael Mandelman）也透露計畫提出法案，允許該市的大麻休閒室提供餐飲服務，並可以舉行現場音樂活動。

目前舊金山有13間大麻休閒室，顧客可以在店內抽大麻，但就禁止販售非大麻產品。

目前AB374法案只在提出階段，尚未分配審查的委員會，如果通過立法程序並獲得州長簽署，預計在明年實施。

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