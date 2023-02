拜登發表本年度國情咨文 稱美國經濟及就業情況大為改善

【KTSF 林子皓報導報導】

拜登總統週二向國會兩院聯席發表本年度的國情咨文,拜登提及兩黨合作的重要性,以及後疫情時代的經濟發展,他對美國經濟前景樂觀,但認為美國需要世界上最好的基礎建設,期待兩黨合作通過自艾森豪總統的州際高速公路網建立以來,最大型的美國基建大計,另外對於美中關係,拜登也再次強調,只要有出現侵犯美國主權的行徑,一定會全力還擊。

面對共和黨籍新任眾議長麥卡錫上任後首次的國情咨文,拜登總統先禮後兵,握手完了立馬開炮。

拜登說:「兩年前我們的民主面對自內戰以來最大的威脅,到今日雖然傷痕累累,但我們的民主沒低頭也沒破裂。」

重提兩年前的選舉爭議,拜登的發言立刻引來場下共和黨人士滿滿的抗議聲,不過他可沒就此打住,連談Covid後疫情時代經濟發展,都不忘對共和黨開炮。

拜登說:「雖然病毒還未離開,感謝美國人民的韌性和藥物的功效,我們擺脫了Covid的束縛,因疫情死亡人數下降了90%,我們拯救了數百萬條人命,並開放國家,現在工作回來了,光榮回來了,乃因過去兩年我們所做的選擇。」

一邊對共和黨開炮,一邊也喊話需要兩黨合作,對於民生和經濟問題,拜登表示,美國的經濟、就業情況大為改善,並強調美國正在向前走,現在兩黨要一起合作,找回美國的骨幹:中產階級。

拜登說:「去重拾美國的靈魂,去重建美國的骨幹:美國的中產階級,並團結全國,在我看來,我們就是被派到這裡完成這個任務的。」

他指出,美國的經濟、就業情況明顯改善,美國正在向前走,毫不退縮,跨過重重的危機。

在他任內,他簽署了多項兩黨通過的法案,當中包括《晶片及科學法案》,讓美國無需全部依賴外國的晶片,他有提到目前美國的失業率下降至3.4%,處於50年來新低,美國創造了無數的新商業,而通貨膨脹也逐漸降低。

拜登在下半個任期的經濟目標,當中包括向富人開徵最低稅率,以減少美國的財政赤字,此外,拜登也宣布所有聯邦的基建項目,都必須採用美國製造的建築材料。

警察改革也是拜登這次國情咨文的重點議題之一,他強調美國民眾想要的是社區沒有暴力,社區信任執法人員,孩子平安回家,但有鑑於警察暴力事件發生得太多,美國必須展開警政改進。

此外,針對最近在加州發生多宗在華裔社區的重大槍擊案,國情咨文現場除了特別請來在Monterery Park來來舞蹈社槍擊案中的奪槍英雄Brandon Tsay,拜登也再次強調槍械管制的重要。

拜登說:「Tsay救了性命,現在我們也做同樣的事,現在就禁止攻擊性武器,禁止它們,一勞永逸。」

而就在國情咨文前發生的中國高空氣球進入美國領空,引發監視和侵犯主權爭議,拜登作出強力回應,只要侵犯美國主權,美國一定全力回擊。

拜登說:「我承諾會和中國合作,在能促進美國利益、有利世界之處,但別誤會,就像我們上週表明,如果中國威脅到我們的主權,我們會出手護國,而且也這麼做了。」

在俄烏戰爭問題上,拜登重申美國讓北約團結一致,支援烏克蘭對抗俄羅斯的侵略,他承諾只要烏克蘭有需要,美國一定支援。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。