拜登發表本年度國情咨文 稱美國經濟及就業情況大為改善

February 8, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 林子皓報導報導】

拜登總統週二向國會兩院聯席發表本年度的國情咨文，拜登提及兩黨合作的重要性，以及後疫情時代的經濟發展，他對美國經濟前景樂觀，但認為美國需要世界上最好的基礎建設，期待兩黨合作通過自艾森豪總統的州際高速公路網建立以來，最大型的美國基建大計，另外對於美中關係，拜登也再次強調，只要有出現侵犯美國主權的行徑，一定會全力還擊。

面對共和黨籍新任眾議長麥卡錫上任後首次的國情咨文，拜登總統先禮後兵，握手完了立馬開炮。

拜登說：「兩年前我們的民主面對自內戰以來最大的威脅，到今日雖然傷痕累累，但我們的民主沒低頭也沒破裂。」

重提兩年前的選舉爭議，拜登的發言立刻引來場下共和黨人士滿滿的抗議聲，不過他可沒就此打住，連談Covid後疫情時代經濟發展，都不忘對共和黨開炮。

拜登說：「雖然病毒還未離開，感謝美國人民的韌性和藥物的功效，我們擺脫了Covid的束縛，因疫情死亡人數下降了90%，我們拯救了數百萬條人命，並開放國家，現在工作回來了，光榮回來了，乃因過去兩年我們所做的選擇。」

一邊對共和黨開炮，一邊也喊話需要兩黨合作，對於民生和經濟問題，拜登表示，美國的經濟、就業情況大為改善，並強調美國正在向前走，現在兩黨要一起合作，找回美國的骨幹：中產階級。

拜登說：「去重拾美國的靈魂，去重建美國的骨幹：美國的中產階級，並團結全國，在我看來，我們就是被派到這裡完成這個任務的。」

他指出，美國的經濟、就業情況明顯改善，美國正在向前走，毫不退縮，跨過重重的危機。

在他任內，他簽署了多項兩黨通過的法案，當中包括《晶片及科學法案》，讓美國無需全部依賴外國的晶片，他有提到目前美國的失業率下降至3.4%，處於50年來新低，美國創造了無數的新商業，而通貨膨脹也逐漸降低。

拜登在下半個任期的經濟目標，當中包括向富人開徵最低稅率，以減少美國的財政赤字，此外，拜登也宣布所有聯邦的基建項目，都必須採用美國製造的建築材料。

警察改革也是拜登這次國情咨文的重點議題之一，他強調美國民眾想要的是社區沒有暴力，社區信任執法人員，孩子平安回家，但有鑑於警察暴力事件發生得太多，美國必須展開警政改進。

此外，針對最近在加州發生多宗在華裔社區的重大槍擊案，國情咨文現場除了特別請來在Monterery Park來來舞蹈社槍擊案中的奪槍英雄Brandon Tsay，拜登也再次強調槍械管制的重要。

拜登說：「Tsay救了性命，現在我們也做同樣的事，現在就禁止攻擊性武器，禁止它們，一勞永逸。」

而就在國情咨文前發生的中國高空氣球進入美國領空，引發監視和侵犯主權爭議，拜登作出強力回應，只要侵犯美國主權，美國一定全力回擊。

拜登說：「我承諾會和中國合作，在能促進美國利益、有利世界之處，但別誤會，就像我們上週表明，如果中國威脅到我們的主權，我們會出手護國，而且也這麼做了。」

在俄烏戰爭問題上，拜登重申美國讓北約團結一致，支援烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，他承諾只要烏克蘭有需要，美國一定支援。

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