土耳其強震死亡人數超過4千 有ISIS成員乘機逃獄

土耳其南部7.8級地震後,區內錄得過百次餘震。土耳其連同鄰國敘利亞均災情嚴重,增至超過4,000人死亡,約19,000人受傷,總統埃爾多安宣布全國哀悼七天。

土耳其強烈地震過後,救援人員在東南部迪亞巴克爾通宵搜救,救出一名被埋逾半天的女子。面對天氣嚴寒,氣溫進一步跌至攝氏零度以下,搜救隊加緊在瓦礫堆搜索,希望盡快救出失蹤者。這場周一凌晨發生的7.8級淺層地震,重創土耳其至少十個省份,美國地質勘探局形容是土耳其過百年來最強地震之一。

當地數以千計的建築物被摧毀,不少醫院亦有損毀。其中在南部哈塔伊省,當局動用軍艦運送傷者至距離140公里的港口城市梅爾辛醫院治理,又出動軍機將傷者送往伊斯坦布爾醫治。當局調派約3,500名士兵參與救災工作,並建立空中援助走廊運送搜救隊前往災區。

土耳其地震後餘震不斷,數以萬計民眾無家可歸,總統埃爾多安宣布全國哀悼七天,下半旗致哀至周日。各國政府紛紛伸出援手協助土耳其度過難關,伊斯坦布爾機場人山人海,迫滿數以百計的救援人員、非政府組織義工。

接壤土耳其南部的敘利亞北部地區災情嚴重,民防組織在西北部鄉村廢墟救出被埋的男童,有當地醫生指醫院人滿為患,甚至要兩、三名傷者共用一張病床,一名醫生更加要照顧40名重症病人。

法新社引述消息報道,地震後西北部一間監獄至少有20人逃獄,其中大部分是極端組織伊斯蘭國組織成員。

