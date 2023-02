聖荷西華裔男子涉嫌綁架及企圖搶劫被警方拘捕

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西一名華裔男子涉嫌綁架及企圖搶劫,被警方拘捕。

根據警方, 案發在1月10號Lapa Drive 5000號路段,43歲男子Zhanfang Xu涉嫌從後接近女事主,用刀架在女事主頸部,威脅她走到附近的路邊並坐低。

男子之後嘗試用封箱膠紙,封著女事主的嘴,並試圖拿走女事主的銀包。

女事主反抗並跑走,附近居民目擊事發經過,向女事主提供幫助,而涉案男子在警員到場前逃去。

警員在現場搜證後確認涉案男子身份,並得知他和女事主是互相認識。

當局之後取得拘捕令及搜查令,他涉嫌綁架、企圖搶劫、以致命武器襲擊,1月31號在南灣Sunnyvale被拘捕,目前被羈押在Santa Clara縣監獄。

警方正調查犯案動機,呼籲市民提供資料,電話是(408) 277-4166。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。