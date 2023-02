【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)在上週發生持槍搶劫案,當中包括亞裔受害人。

持槍搶劫事件發生在上週五的早上6點20分左右,事發的地點是舊金山Crocker-Amazon Geneva Ave 1000區路段,疑犯是一名30歲的白人男子,他涉嫌持槍指嚇一名64歲的亞裔男子,然後搶走受害人的手機、錢包和一些現金。

而另一宗發生在上週六的早上6點29分左右,事發的地點是Portola區Silver Ave 1100號路段,疑犯是一名年齡介乎35至40歲的拉美裔男子,他涉嫌持槍從後指嚇一名67歲的亞裔男子,疑犯搶走手機後逃走。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。