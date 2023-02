數百種即食產品受李斯特菌污染需回收

【KTSF】

數百種即食產品因為受到李斯特菌污染,消費者甚至可能會有生命危險,需要回收,當中包括Fresh Ideation Food集團的產品。

食品及藥物管理局(FDA)要求召回的即食產品,涉及十多個牌子,包括三文治、沙律、酸奶、捲餅和其它即取即食產品,它們的底部都有一個“新鮮創意美食”(Fresh Creative Cuisine)標籤,印有的保鮮期限或銷售日期是1月31號到2月6號。

這些即食產品在東岸和東北部幾個州的商店、貨運中心和自動售賣機出售,地點包括紐約州、新澤西州、麻省、康涅狄格州、馬里蘭州、南北卡羅萊納州、維珍尼亞州和首都華盛頓特區。。

Fresh Idealation食品集團指出,在食物的環境樣本,發現可以致命的李斯特菌。

疾控中心表明,孕婦、長者以及免疫系統較弱的人,最有可能因李斯特菌污染的食物而生病,症狀包括發燒、頭痛、腹瀉和嘔吐。

