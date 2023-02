美國房貸利率上升至20年新高後 開始有回落跡象（視頻）

【KTSF】

房貸利率上升至20年新高後開始有回落跡象,專家表示,有望更新利率後,準買家會在這個春季重投地產市場。

30年期房貸利率在11月時曾上升至7.08厘,房地美指,上一次見這高利率是在2002年的4月,現時房地產價格連續七個月轉趨緩和。

根據CoreLogic樓價及房貸數據公司,樓價年漲率為7.7%,比去年11月時的9.2%有所下降,也是自2020年9月以來最慢的增長。

然而,去年12月至今年1月,30年期利率由6.49厘下跌至6.13厘,令準買家樂意重投地產市場。

全國方面,與去年春天相比,樓價下降了4%,舊金山樓價去年11月數據,就比去年年初高峰時回落了14%,而西雅圖、拉斯維加斯及鳳凰城,是全國樓價上升最多的地區。

San Mateo縣房地產聯會指,Daly City、San Bruno、南舊金山等地區,過去幾週交投活躍。

其他的地產及房貸機構也表示,有多種方法可以讓準買家用最低首期買房子,建議買家可以向當地相關機構查詢,也提醒大家量力而為。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。