灣區學者解讀氣球事件對美中關係的影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

白宮週一重申，將會繼續保持冷靜、堅定及務實的態度，美方不會改變外交對話方式處理美中關係，並在某些雙方都關注的問題上保持合作，現在美中關係就取決於中國的態度，拜登總統週一也表示，中方知道美國在這個事件上的立場，美方不會後退，而他在當時也向國防部指示，必須盡快在適當情況下把氣球打下來，對於中國間諜氣球事件對美中關係的影響，來看一名熟悉亞太事務的灣區學者為您解讀。

長年研究亞太事務與美中台關係的舊金山大學退休教授Uldis Kruze，談到氣球事件引發軒然大波，他的第一反應是一笑置之。

Kruze說：「一個未知的氣球怎麼會引發這麼大的興趣和爭議，我想當我最先聽到事件時，我某種程度是想笑，美國人真的把這個事情看得很重。」

他說，中國政府要監測美國，有太多先進的工具可以使用，為何會用到氣球來收集情報，本身就值得懷疑，而且他也驚訝於美國媒體很快就下結論，他認為事態的發展凸顯出美中兩國之間的不信任，以及關係之脆弱。

Kruze說：「中國不受美國信任，包括媒體和最高領導層，另一個部份就是，美中兩國的領導人層級的關係還是很脆弱的，這種時候應該（領導人）立刻打電話。」

對於國務卿布林肯以推遲訪華行作為因應，學者認為，拜登政府應對國內情勢，為了展現對中國的態度強硬，這是有必要之舉，但對於美中關係又帶來新的變數。

Kruze說：「我認為考量到對拜登的國內政治情勢，在時間點的問題上，我認為推遲訪華是有必要的，但這也是重大的錯失良機，因為我認為國務卿預定的訪華行，符合習近平和拜登在印尼所承諾的高層開始互動。」

為什麼氣球事件會對美中關係的衝擊是錯失良機？學者解釋稱，儘管他相信布林肯就算如期訪華，也不可能達成重大的突破，但印尼拜席會後雙方同意「管理分歧manage differences」，這時候推遲訪問，無疑是關係的倒退。

Kruze說：「是的這是令人失望，如果你想要美中關係穩定的話，布林肯沒有去中國討論這些議題的話，就是一個倒退，很清楚是一個倒退。」

Kruze不諱言，美中在很多議題上目前仍有很多分歧，但相信美中兩國元首都不樂見衝突。

Kruze說：「所以穩定是重要的因素，將拜登和習近平連在一起，不過這並不代表分歧不存在，仍然有許多分歧，在貿易、台灣、南海，或者在俄羅斯和烏克蘭等方面，所以有很多的事情，但這也是為什麼需要派高層外交官去北京。」

不過學者坦言，理解民眾對中國的憂慮，畢竟中國的崛起對於美國來說，普遍被視為威脅。

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