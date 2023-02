灣區學者解讀氣球事件對美中關係的影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

白宮週一重申,將會繼續保持冷靜、堅定及務實的態度,美方不會改變外交對話方式處理美中關係,並在某些雙方都關注的問題上保持合作,現在美中關係就取決於中國的態度,拜登總統週一也表示,中方知道美國在這個事件上的立場,美方不會後退,而他在當時也向國防部指示,必須盡快在適當情況下把氣球打下來,對於中國間諜氣球事件對美中關係的影響,來看一名熟悉亞太事務的灣區學者為您解讀。

長年研究亞太事務與美中台關係的舊金山大學退休教授Uldis Kruze,談到氣球事件引發軒然大波,他的第一反應是一笑置之。

Kruze說:「一個未知的氣球怎麼會引發這麼大的興趣和爭議,我想當我最先聽到事件時,我某種程度是想笑,美國人真的把這個事情看得很重。」

他說,中國政府要監測美國,有太多先進的工具可以使用,為何會用到氣球來收集情報,本身就值得懷疑,而且他也驚訝於美國媒體很快就下結論,他認為事態的發展凸顯出美中兩國之間的不信任,以及關係之脆弱。

Kruze說:「中國不受美國信任,包括媒體和最高領導層,另一個部份就是,美中兩國的領導人層級的關係還是很脆弱的,這種時候應該(領導人)立刻打電話。」

對於國務卿布林肯以推遲訪華行作為因應,學者認為,拜登政府應對國內情勢,為了展現對中國的態度強硬,這是有必要之舉,但對於美中關係又帶來新的變數。

Kruze說:「我認為考量到對拜登的國內政治情勢,在時間點的問題上,我認為推遲訪華是有必要的,但這也是重大的錯失良機,因為我認為國務卿預定的訪華行,符合習近平和拜登在印尼所承諾的高層開始互動。」

為什麼氣球事件會對美中關係的衝擊是錯失良機?學者解釋稱,儘管他相信布林肯就算如期訪華,也不可能達成重大的突破,但印尼拜席會後雙方同意「管理分歧manage differences」,這時候推遲訪問,無疑是關係的倒退。

Kruze說:「是的這是令人失望,如果你想要美中關係穩定的話,布林肯沒有去中國討論這些議題的話,就是一個倒退,很清楚是一個倒退。」

Kruze不諱言,美中在很多議題上目前仍有很多分歧,但相信美中兩國元首都不樂見衝突。

Kruze說:「所以穩定是重要的因素,將拜登和習近平連在一起,不過這並不代表分歧不存在,仍然有許多分歧,在貿易、台灣、南海,或者在俄羅斯和烏克蘭等方面,所以有很多的事情,但這也是為什麼需要派高層外交官去北京。」

不過學者坦言,理解民眾對中國的憂慮,畢竟中國的崛起對於美國來說,普遍被視為威脅。

